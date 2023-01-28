Гололед и неубранные улицы омрачили субботнее утро петербуржцев

Утро субботы встретило петербуржцев минусовой температурой, которая установилась вчера. За эти сутки ситуация на дорогах города практически не изменилась.
По словам жителей Петербурга, сейчас на тротуарах и дорогах наблюдается сильный гололед. При этом со вчера необходимых мер со стороны коммунальных служб принято не было. Лед во дворах «не отдолблен», а дороги в редких случаях посыпаны соответствующей смесью.
Такая ситуация может привести к различным травмированиям граждан, пробкам и авариям. Только за одну ночь в городе произошел ряд ДТП, косвенно на которые повлияло качество дорожного покрытия.
Третью зиму подряд петербуржцы акцентируют внимание губернатора Александра Беглова на этой проблеме. Однако градоначальник продолжает утверждать, что делает все возможное для урегулирования ситуации.