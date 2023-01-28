Гололед и неубранные улицы омрачили субботнее утро петербуржцев

По словам жителей Петербурга, сейчас на тротуарах и дорогах наблюдается сильный гололед. При этом со вчера необходимых мер со стороны коммунальных служб принято не было. Лед во дворах «не отдолблен», а дороги в редких случаях посыпаны соответствующей смесью.