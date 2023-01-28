Американский генерал Минихан допустил начало войны США и Китая в 2025 году

Генерал ВВС США Майк Минихан отправил своим подчиненных служебное письмо, в котором призвал их готовиться к обострению отношений с Китаем, вплоть до начала полномасштабной войны. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на документ.
Военачальник предположил, что Пекин воспользуется президентскими выборами в США, чтобы «взять под контроль Тайваньский полуостров». При этом генерал высказал такую точку зрения на основе своей интуиции и надеется, что в этот раз она его подвела.
Тем не менее служебная записка была разослана всем командующим боевыми частями в ВВС. В ней также указана необходимость отчитаться к концу февраля о проделанной работе в рамках подготовки войны с Китаем.