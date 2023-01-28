Российская система ПВО получит усиление комплексами «Панцирь-СМ» в зоне СВО

Система противовоздушной обороны в ближайшее время будет усилены комплексами «Панцирь-СМ». Об этом сообщил источник РИА Новости.
Новейшие комплексы поступят российским войскам, находящимся в зоне спецоперации. Модификация «Панцирь-СМ» способна поражать беспилотники и реактивные снаряды на дальних расстояниях. По словам собеседника, системы смогут нейтрализовать боеголовки РСЗО HIMARS.
В будущем планируется апробация комплексов «Панцирь-СМ» с мини-ракетами. Они будут предназначены для ликвидации дронов и неуправляемых снарядов РСЗО «Град». Такая машина способна вмещать до 48 небольших боеголовок.
Новые «Панцири» получат модифицированную РЛС с фазированной антенной решеткой. С повышенными характеристиками комплексы будут находить цели на расстоянии до 75 километров.