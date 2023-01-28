Telegraph узнала условие Великобритании для передачи истребителей Украине

Один из источников в ВВС Великобритании допустил отправку истребителей на Украину. Но это не является основным приоритетом для властей Великобритании. По данным газеты, Киев сможет рассчитывать на поставки авиации в случае присоединения территорий ЛДНР, чтобы осуществлять воздушную защиту.