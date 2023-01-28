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Telegraph узнала условие Великобритании для передачи истребителей Украине

Армия
Telegraph узнала условие Великобритании для передачи истребителей Украине

Великобритания будет готова передать Украине боевые самолеты, но при условии вывода российских войск в ЛДНР. Об этом пишет газета Telegraph.

Западные страны уже выразили намерение передать Украине танки. Теперь президент Владимир Зеленский настаивает, чтобы ВСУ получили боевые самолеты и ракеты.

Один из источников в ВВС Великобритании допустил отправку истребителей на Украину. Но это не является основным приоритетом для властей Великобритании. По данным газеты, Киев сможет рассчитывать на поставки авиации в случае присоединения территорий ЛДНР, чтобы осуществлять воздушную защиту.

Ранее на возможную отправку истребителей украинским силовикам отреагировал новый министр обороны Германии Борис Писториус. Он категорически отверг подобную инициативу.

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