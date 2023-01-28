Замглавы МИД Сыромолотов сообщил о вербовке США хакеров для украинской «IT-армии»

Он отметил, что Москве хорошо известно о проведении Вашингтоном различных операций в информационном пространстве против нее. По словам Сыромолотова, Соединенные Штаты реализуют свои агрессивные доктрины на практике. Более того, Белый дом не скрывает этого факта, передает ТАСС.

