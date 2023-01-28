Замглавы МИД Сыромолотов сообщил о вербовке США хакеров для украинской «IT-армии»

Соединенные Штаты занимаются вербовкой хакеров для создания украинской «IT-армии». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.
Он отметил, что Москве хорошо известно о проведении Вашингтоном различных операций в информационном пространстве против нее. По словам Сыромолотова, Соединенные Штаты реализуют свои агрессивные доктрины на практике. Более того, Белый дом не скрывает этого факта, передает ТАСС.
«Нам хорошо известно, что Вашингтон активно вербует хакеров-наемников, тренирует так называемую украинскую IT-армию», — заявил дипломат.
Сыромолотов добавил, что США «открыто ведут дело к милитаризации информпространства». При этом американские власти делают это вопреки политике многих стран-участниц ООН.