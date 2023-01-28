Джабаров: скоро весь мир вслед за ООН открыто обвинит НАТО в раздувании пожара войны

Американцы на начальном этапе конфликта смогли при помощи финансовых и политических рычагов заткнуть рты многим политикам и дипломатам. Но долго так продолжаться не могло, и по мере успехов России в ходе спецоперации на Украине, в мире все чаще будут открыто называть НАТО разжигателем войны.