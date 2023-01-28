Джабаров: скоро весь мир вслед за ООН открыто обвинит НАТО в раздувании пожара войны

Американцы на начальном этапе конфликта смогли при помощи финансовых и политических рычагов заткнуть рты многим политикам и дипломатам. Но долго так продолжаться не могло, и по мере успехов России в ходе спецоперации на Украине, в мире все чаще будут открыто называть НАТО разжигателем войны.
Такое мнение в разговоре с газетой «Взгляд» высказал сенатор Владимир Джабаров, комментируя критику постоянного представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика в адрес США и Германии из-за их решения предоставить Украине современные западные танки.
Как заявил Дюжаррик, ситуация с поставками Украине тяжелых вооружений, причем не оборонительных, а наступательных, не ведет к миру.
«То, что мы хотим видеть – это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении», – подчеркнул представитель генсека ООН.
Это заявление стало первым случаем критики в адрес западных стран по поводу накачивания Украины вооружениями, которая прозвучала со стороны представителя секретариата ООН.
И, как считает сенатор Владимир Джабаров, чем больших успехов Россия будет добиваться в рамках специальной военной операции, тем чаще в мире начнут говорить о том, что западный военный блок НАТО намеренно раздувает пожар войны.
«Надеюсь, когда-то разум возобладает и у европейских политиков, а мнение МИД Германии станет созвучным с позицией Дюжаррика. Потому что европейские элиты утратили свою субъектность, и это вызывает недовольство у обычных граждан Евросоюза», – отметил Джабаров.
Тем более, добавил он, что страны НАТО договорились поставлять Украине вовсе не оборонительные системы.
Артиллерия и ракетные системы – это вооружения, использующиеся для развития атакующего и наступательного потенциала. И тем более наступательными вооружениями являются танки и боевые машины пехоты (БМП). Это касается и старой советской техники, и подавно современной западной. А теперь уже речь заходит о и поставках Киеву американских истребителей F-16.
«И после этого они [страны Запада] продолжают утверждать, что они якобы не являются стороной конфликта, а лишь реализуют право Украины на самооборону. Хотя они сами сделали СВО неизбежной, – возмутился сенатор. – На первых этапах конфликта американцы смогли закрыть рот значительной части мира, используя финансовые и политические рычаги. Но они не смогут использовать эти инструменты бесконечно».
Подтверждением тому, что давление США в этом вопросе ослабевает, стали произнесенные представителем генсека ООН слова о том, что НАТО ведет ситуацию вовсе не к миру.
И в конце концов американцам нынешние события еще аукнутся, предсказал Джабаров.