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Данные о пострадавших россиянах при теракте в Иерусалиме не поступали

Происшествия
Данные о пострадавших россиянах при теракте в Иерусалиме не поступали

Посольство РФ в Израиле продолжает держать на контроле ситуацию с терактом в Иерусалиме. Пока что сведения о пострадавших россиянах не приходили.

Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с израильскими властями. Любая актуальная информация о потенциальных жертвах или пострадавших среди российских граждан будет обнародована в кратчайшие сроки.

Ранее мужчина открыл стрельбу на территории синагоги в Иерусалиме. В результате восемь человек погибли, еще десять госпитализированы с ранениями.

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