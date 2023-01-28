Данные о пострадавших россиянах при теракте в Иерусалиме не поступали

Посольство РФ в Израиле продолжает держать на контроле ситуацию с терактом в Иерусалиме. Пока что сведения о пострадавших россиянах не приходили.
Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с израильскими властями. Любая актуальная информация о потенциальных жертвах или пострадавших среди российских граждан будет обнародована в кратчайшие сроки.
Ранее мужчина открыл стрельбу на территории синагоги в Иерусалиме. В результате восемь человек погибли, еще десять госпитализированы с ранениями.