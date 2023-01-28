Михеев: команда Байдена обостряет конфликт, а с Трампом можно пытаться договариваться

Экс-президент США Дональд Трамп выглядит по сравнению с нынешним американским лидером Джо Байденом более живым и способным договариваться по сложным вопросам. С ним можно вести разумный диалог.
Такое мнение в эфире передачи «Железная логика» на радио «Вести ФМ» высказал политолог Сергей Михеев.
Как отметил эксперт, пока не ясно, станет ли Дональд Трамп опять кандидатом в президенты США.
«Он начал этот процесс. Но сможет ли он убедить Республиканскую партию, чтобы она еще раз выдвинула его кандидатом, – трудно сказать. Потому что даже внутри республиканцев довольно много противников Трампа и сторонников других кандидатов, в том числе более молодых», – отметил Михеев.
Действующая американская администрация, по его словам, в сложившейся напряженной ситуации действует по простой логике: она считает нужным поднимать уровень конфликта с Россией до предела, подчеркивая при этом, что команда Байдена готова развязать третью мировую войну.
«У Трампа есть что-то более живое, чем в Байдене и демократах, что действительно позволяет ему надеяться на то, что он смог бы договориться по целому ряду сложных вопросов», – добавил Михеев.
Напомним, ранее бывший президент США Дональд Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social, что если бы он сейчас возглавлял Белый дом, он смог бы в течение одних суток прекратить конфликт между Москвой и Киевом.