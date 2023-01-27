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Очевидцы поделились видеокадрами с места теракта в Восточном Иерусалиме

Происшествия
Очевидцы поделились видеокадрами с места теракта в Восточном Иерусалиме

Теракт произошел около синагоги в Восточном Иерусалиме вечером 27 января. Очевидцы распространяют в Сети кадры с места случившегося.

Согласно информации местных СМИ, порядка десяти человек получили травмы в результате стрельбы. Еще восемь граждан погибли. Полиция нейтрализовала нападавшего. Предположительно, теракт устроил житель Восточного Иерусалима.

Посольство РФ находится в контакте с властями Израиля и следит за ситуацией в Восточном Иерусалиме. На данный момент информации о погибших или пострадавших россиянах в результате теракта не поступало. Остальные подробности трагедии появятся позже.

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