Очевидцы поделились видеокадрами с места теракта в Восточном Иерусалиме

Теракт произошел около синагоги в Восточном Иерусалиме вечером 27 января. Очевидцы распространяют в Сети кадры с места случившегося.
Согласно информации местных СМИ, порядка десяти человек получили травмы в результате стрельбы. Еще восемь граждан погибли. Полиция нейтрализовала нападавшего. Предположительно, теракт устроил житель Восточного Иерусалима.
Посольство РФ находится в контакте с властями Израиля и следит за ситуацией в Восточном Иерусалиме. На данный момент информации о погибших или пострадавших россиянах в результате теракта не поступало. Остальные подробности трагедии появятся позже.