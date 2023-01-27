С Новым Годом!

Германия не сможет отказаться от использования угля при дефиците газа

Экономика
Германия не сможет отказаться от использования угля при дефиците газа

Германия не сможет отказаться от использования угля без запасов газового топлива. Такое заявление сделал вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Он отметил, что Германия использует угольную электроэнергию для экономии газа. Однако, по словам Хабека, это является грехом климатической политики. В связи с этим ФРГ нуждается в газе.

«Чтобы не совершать его дальше, нам все еще нужен газ прямо сейчас», — заявил Хабек в интервью в газете Die Tageszeitung.

Министр добавил, что без газа Германия не выживет зимой. Он признал, что до сих пор государство справляется, потому что изначально оно имело топливо из России, а также энергоресурсы из Норвегии и стран Бенилюкса.

#германия #фрг #газ #уголь #энергоресурсы