Германия не сможет отказаться от использования угля при дефиците газа

Германия не сможет отказаться от использования угля без запасов газового топлива. Такое заявление сделал вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Он отметил, что Германия использует угольную электроэнергию для экономии газа. Однако, по словам Хабека, это является грехом климатической политики. В связи с этим ФРГ нуждается в газе.
«Чтобы не совершать его дальше, нам все еще нужен газ прямо сейчас», — заявил Хабек в интервью в газете Die Tageszeitung.
Министр добавил, что без газа Германия не выживет зимой. Он признал, что до сих пор государство справляется, потому что изначально оно имело топливо из России, а также энергоресурсы из Норвегии и стран Бенилюкса.