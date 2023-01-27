«Театр военных действий». Санду взяла курс на интеграцию в НАТО и конфронтацию с РФ

Президент Молдавии Майя Санду взяла курс на интеграцию страны в НАТО, несмотря на четко прописанный в конституции республики нейтральный статус. По мнению экспертов, такая политика неизбежно приведет к конфронтации с Россией, но очевидно, что глава государства не остановится ни перед чем, чтобы устроить для Кишинева «светлое будущее» по примеру украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет аналитический портал RuBaltic.