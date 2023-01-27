«Театр военных действий». Санду взяла курс на интеграцию в НАТО и конфронтацию с РФ

Президент Молдавии Майя Санду взяла курс на интеграцию страны в НАТО, несмотря на четко прописанный в конституции республики нейтральный статус. По мнению экспертов, такая политика неизбежно приведет к конфронтации с Россией, но очевидно, что глава государства не остановится ни перед чем, чтобы устроить для Кишинева «светлое будущее» по примеру украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет аналитический портал RuBaltic.
Несмотря на заявленный нейтралитет, Молдавия всегда довольно активно сотрудничала с НАТО: в 1992 году страна вступила в Совет Североатлантического сотрудничества, в 1994-м стала участником программы «Партнерство ради мира», а в нулевых годах подписала Меморандум о взаимопонимании с Агентством НАТО по техническому обеспечению и снабжению.
Открыто о своем евроатлантическом курсе Кишинев провозгласил в 2009-м, начав постепенно дистанцироваться от России и ЕАЭС. С этих пор власти республики стали согласовывать с брюссельскими чиновниками многие военные вопросы: модернизацию армии, реформирование оборонного сектора и организацию региональной безопасности. С 2015 года на территории Молдавии регулярно проводятся учения с участием стран НАТО.
«Сегодня фактически идет процесс накачки Молдовы натовскими вооружениями по модели Украины, чтобы заставить страну отказаться от нейтрального статуса, подтолкнуть ее к решению приднестровского вопроса военным путем и втянуть в конфликт с Россией», — утверждают эксперты.
Они напомнили, что в начале января ФРГ безвозмездно отправила Молдавии партию бронетранспортеров Piranha — колесных боевых машин, произведенных швейцарской компанией Mowag. А в прошлом году ЕС выделил Кишиневу 40 миллионов евро на военные нужды — в результате страна удвоила оборонный бюджет и начала переоснащение национальной армии. В скором времени Брюссель собирается оплатить поставки в регион стрелкового оружия, средств связи и малых беспилотников.
По словам Санду, необходимость модернизации вооруженных сил, как и их перехода на стандарты НАТО, обусловлены «угрозой со стороны России». На прошедшем Всемирном экономическом форуме в Давосе президент объявила о намерении закупить системы ПВО, что вызвало широкий общественный резонанс. Так, к примеру, бывший министр обороны Павел Войку высказал опасения, что после этого Молдавия автоматически станет «чьей-то военной целью».
«Уже практически публично признается, что Молдова не соблюдает закрепленный в Конституции нейтральный статус: через территорию страны идут дизельное топливо и другие ГСМ для нужд ВСУ. Санду пока отрицает поставки оружия на Украину, хотя киевский режим еще в мае 2022 года заявил о согласии Кишинева организовать коридор для такого транзита», — говорится в статье.
Сейчас молдавская армия имеет в своем составе всего лишь 6,5 тыс. военнослужащих и по-прежнему оснащена советской техникой и оружием образца 1980-х годов. Учитывая этот факт, даже модернизированные ВС не смогут участвовать в полноценных боевых действиях, а потому на Западе рано или поздно встанет вопрос о вступлении Кишинева в НАТО, констатировали в издании.
«Нынешнее руководство Молдовы, выполняя указания своих кураторов, сознательно втягивает страну в конфликт с Россией, превращая ее в еще один театр военных действий. При этом они прекрасно понимают, что соблюдение нейтрального статуса — прямая и основная гарантия безопасности, в отличии от взаимодействия с НАТО», — полагают авторы публикации.
Впрочем, несмотря на столь опасный политический курс, Санду и ее соратники продолжат идти до конца, а потому перспективы для Молдавии выглядят крайне пессимистичными. Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что республику затягивают в НАТО и готовят к объединению с Румынией.