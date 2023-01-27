Глава минобороны ФРГ выступил против отмены воинской обязанности в стране

Отмена воинской обязанности в Германии стала ошибкой. Такое мнение высказал министр обороны страны Борис Писториус в беседе с изданием Sueddeutsche Zeitung.
Глава ведомства уточнил, что его позиция не связана с нынешними событиями. По его словам, раньше призывников можно было встретить за «каждым вторым обеденным столом». Однако теперь немецким властям придется приложить больше усилий, чтобы заинтересовать молодое поколение службой в армии.
Вместе с этим Писториус заявил, что воздержался бы от навязывания службы современной молодежи. Решение об отмене всеобщей воинской обязанности в Германии было принято в июле 2011 года.