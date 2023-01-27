«Не вышло узаконить воровство». Sputnik рассказал об осечке, разочаровавшей руководство ЕС

Официальные лице Евросоюза и особенно прибалтийских стран были очень разочарованы вердиктом брюссельских юристов, которые так и не нашли способа узаконить воровство российских активов.
Об этом пишет обозреватель радио Sputnik Олег Обухов, напоминая, что чуть меньше года назад в странах Евросоюза по приказу Вашингтона, были заморожены валютные активы Центробанка России. При этом власти ЕС заявили, что арестованные деньги будут направленны на восстановление Украины. Однако, как ни ломали головы местные юристы, они так и не смогли способа придать этому откровенному воровству хотя бы видимость легальности.
О том, что экспроприация замороженных активов Банка России невозможна и, по заключению юристов Еврокомиссии, ни о каком аресте не может быть и речи, ранее сославшись на источники в юрслужбе ЕС сообщило агентство Bloomberg.
Уведомления об этом, уточнило агентство, уже разосланы не только всем странам Евросоюза, но и странам «Большой семерки», и европейским банкам, в которых, по предварительным подсчетам, может храниться около 33,8 миллиарда евро российских денег.
По заключению юристов Еврокомиссии, если валютные активы России и можно использовать на законных основаниях, то эти возможности жестко ограничены целым рядом условий.
Во-первых, российские деньги юридически нельзя арестовать, их можно только заимствовать. Во-вторых, если эти средства и получиться объединить для инвестирования, хотя и это очень сложно сделать в правовом поле, то рано или поздно их все равно придется возвращать России. Причем все эти деньги придется возвращать с процентами.
«В-третьих, для временного использования (инвестирования) можно будет использовать только ликвидные активы. И только доход от инвестиций можно будет направить, как того хочет коллективный Запад, для финансирования восстановления Украины (по последним оценкам Всемирного банка, на это понадобится 350 миллиардов долларов), – приводит обозреватель доводы юристов ЕК. – И, в-четвертых, если в ходе управления активами вместо прибыли возникнут убытки, компенсацию придется возмещать из бюджета Евросоюза или государств, входящих в объединение».
В итоге, такое количество «но» разочаровало официальных представителей Евросоюза, и в частности, прибалтов. Очень уж им хотелось ударить Россию побольнее, но из-за отсутствия юридического обоснования для ареста российских средств, вышла осечка.
К тому же у еврочиновников есть и еще одна проблема, напоминает обозреватель Sputnik в заключение. Брюссель до сих пор не знает, насколько озвученная цифра в 33,8 миллиарда евро соответствует действительности, и на счетах каких именно банков в ЕС могут хранится активы ЦБ России.
«Следовательно, сумма средств, которые можно использовать для инвестирования, тоже весьма туманна. Так или иначе, а украсть активы у России коллективному Западу не получилось. Хочет он или нет, а вернуть кровные Москве придется», – подчеркивает Олег Обухов.
Напомним, ранее глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, прокомментировал выводы юридической службы Еврокомиссии, отметив, что «бедные юристы» так и не смогли найти четких обоснований для ареста российских денег и позорно провалили операцию по легализации украденного.