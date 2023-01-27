«Не вышло узаконить воровство». Sputnik рассказал об осечке, разочаровавшей руководство ЕС

Об этом пишет обозреватель радио Sputnik Олег Обухов, напоминая, что чуть меньше года назад в странах Евросоюза по приказу Вашингтона, были заморожены валютные активы Центробанка России. При этом власти ЕС заявили, что арестованные деньги будут направленны на восстановление Украины. Однако, как ни ломали головы местные юристы, они так и не смогли способа придать этому откровенному воровству хотя бы видимость легальности.