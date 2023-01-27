«Лежал в госпитале после ранения»: Евгений Пригожин опроверг слухи, что Яицкий не сражался за ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на слухи, что экс-чиновник из Липецкой области Андрей Яицкий якобы не участвовал в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер». По словам предпринимателя, бывший госслужащий воевал и получил тяжелое ранение.
Издание Daily Storm обратилось к Пригожину с рядом вопросов, касающихся ЧВК «Вагнер». Бизнесмен заявил, что даст ответы, чтобы проявить уважение ко всем журналистам. Он записал видеообращение, которое показала пресс-служба компании «Конкорд»
У предпринимателя поинтересовались, какие боевые кличи используют «музыканты». Пригожин предположил, что авторы вопроса насмотрелись фильмов или мультфильмов.
«В песне Шнурова говорится: "Идите все на ***, я слушаю Баха". А бойцы ЧВК "Вагнер" говорят: "Идите все на ***, я слушаю Вагнера"», — пояснил он в опубликованном видеообращении.
Второй вопрос от журналистов касался Яицкого. В Telegram-каналах писали, что человек его комплекции не мог участвовать в боевых действиях.
Из-за этого возникли слухи, что в ЧВК «Вагнер» якобы можно ничего не делать за взятку, но предприниматель опроверг все домыслы. Бизнесмен пообещал, что человек, который воевал с Яицким и хорошо знает его историю, скажет пару слов о бывшем чиновнике.
«То, что я знаю по докладам командиров: тяжело ранен, воевал отменно, лежал в госпитале после ранения, 31 декабря уехал домой, получив помилование. Но для того, чтобы воевать, не нужно быть суперменом, кроме хорошей формы подготовки, необходимо иметь яйца. А Яицкий, видимо, их имел», — пояснил Пригожин.
Предприниматель заодно ответил всем, кто позволяет себе нелестно отзываться о ЧВК «Вагнер». Пригожин перечислил среди этих людей экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и депутата Госдумы от КПРФ Виктора Соболева.
«Теперь в двух словах диванным критикам (Стрелковым, Соболевым, Слуцким). Когда вы сидите на диванах, то мир выглядит совершенно иначе. Все ваши истории о том, что вы когда-то служили в армии, когда-то носили генеральские погоны — это все из далекого прошлого. Живите настоящим», — призвал бизнесмен.
Война не похожа ни на что из прошлого и этого века, кроме Великой Отечественной войны, добавил Пригожин. По словам предпринимателя, это говорит не он, а опытные бойцы, которые идут в войну с оружием в руках.
Пресс-служба компании «Конкорд» также опубликовала видеокомментарий командира взвода ЧВК «Вагнер». Тот рассказал, что Яицкий — «отличный мужик», который прибыл на фронт по велению сердца.
«Была одна ситуация, когда группа была в окружении. Он вывел группу без потерь, при этом, к сожалению, был ранен. Ранение тяжелое, но ничего страшного. Рука перебита, но в принципе восстановится. За это он был награжден государственной наградой», — сказал командир взвода.