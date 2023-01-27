Премьер Венгрии Орбан предвидел крах социальной культуры Запада

Социальная культура западных стран, основанная на гендерной идеологии и атеизме, непременно потерпит крах. Такую точку зрения выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Как отметил глава венгерского правительства, такая концепция противоречит человеческой природе. Он также выразил надежду, что исчезновение культуры Запада произойдет «не в стиле Армагеддона».
«Если гегемонию гендерной идеологии и других проявлений прогрессивного безумия удастся быстро сломить, то возврат к традиции произойдет гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. Но сначала мы должны сокрушить их политически», — добавил премьер.
Орбан ранее выступил за возобновление диалога по Украине. Он обратил внимание, что на проведение мирных переговоров могут уйти годы.