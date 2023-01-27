Телеведущий Кузичев осадил поляка Корейбу после его угроз в сторону России

Угрозы польского политолога Якуба Корейбы в адрес России обернулись против него самого. Эпизод произошел в эфире программы «Время покажет».
Ведущий Анатолий Кузичев, комментируя нежелание Варшавы приглашать российского посла на мероприятия по случаю годовщины освобождения Освенцима, напомнил, благодаря кому состоялось это событие. Корейба решил ответить угрозами в сторону РФ.
«Я бы вам советовал посмотреть на вещи немножко шире. С вами все равно произойдет то же, что и с немцами», — сказал поляк.
«Скажу, что с нами будет то же, что всегда бывало с русскими. Самое смешное, что и с Польшей будет то же самое, что всегда бывало с Польшей. И с немцами будет то же, что бывало с немцами. К сожалению, и с американцами будет то же самое, что всегда бывало с американцами, а именно: они в экономическом смысле победят от любой заварухи в Европе», — парировал Кузичев.
Ранее о решении польских властей высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заметила, что Запад не сможет переписать неудобную историю.