«Уничтожить не получится». Кнутов поведал о хитрой схеме переброски техники НАТО на Украину

Танки, которые страны НАТО наконец согласились предоставить Киеву, в частности, Leopard и Abrams, предназначены не для оборонительных, а для наступательных боев. И уничтожать эту технику целыми эшелонами во время транспортировки не получится, потому что противник уже отработал схему их доставки.
Об этом в беседе с изданием «Московский комсомолец» рассказал военный эксперт, директор музей войск ПВО России Юрий Кнутов.
По словам эксперта, западные танки, предназначенные для передачи Украине, обладают неплохими характеристиками, и в случае их боевого применения в степной местности, на хорошем грунте и при подходящих погодных условиях, они могут представлять опасность. Но есть у них и слабые места – это неторопливость в условиях распутицы и большой вес. То есть в грязи они завязнут.
Противник, вероятно, попытается, используя эти танки, прорвать российскую оборону в направлении городов Мелитополь и Бердянск. Поэтому ВС РФ должны серьезно заняться организацией противотанковой обороны и подготовкой средств борьбы с танками, которые ранее успешно применялись против тех же «Абрамсов» и «Леопардов» на Ближнем Востоке, добавил Кнутов.
А вот уничтожать военную технику НАТО еще на этапе переброски на Украину, по словам эксперта, не представляется возможным из-за ухищрений противника.
«Если говорить об уничтожении этих танков во время перевозки, то сразу скажу, что никто их эшелонами везти не будет. Эти эшелоны сначала придут в Польшу, а оттуда их мелкими партиями будут, рассредоточив, по ночам, под видом гражданских грузов, перебрасывать в те места, где они необходимы, – объяснил Юрий Кнутов. – Поэтому обнаружить их непросто, а уничтожить – тем более. Эта схема натовцами отработана и используется в течение полугода. Уничтожение во время транспортировки не такая простая задача».
К тому же есть вероятность, что обещанные западными партнерами Украине танки могут оказаться на фронте не через несколько месяцев, а гораздо раньше, предупреждает эксперт.
Сроки в несколько месяцев, по словам Кнутова, противник озвучил как раз с целью усыпить бдительность российского командования.
«Давайте не будем забывать, что в Прибалтике и Польше созданы огромнейшие склады бронетехники. Там имеется огромное количество бронетранспортеров и танков. Кроме того, буквально недели две назад американская дивизия выгрузила в Голландии 1275 единиц бронетехники – танки "Абрамсы" и бронемашины "Брэдли"», – подчеркнул эксперт.
И какую-то часть этой техники они спокойно могут в течение недели переправить на Украину, сформировав, таким образом, бронетанковый кулак.
Передача Украине бронетехники НАТО, добавил Кнутов в заключение, это сильное решение для того, чтобы ВСУ могли как можно скорее развернуть наступление против российской армии. И поэтому главная задача ВС РФ сейчас максимально продвинуться в Донбассе и Запорожской области, и уже там организовать оборонительный рубеж.