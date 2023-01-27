«Уничтожить не получится». Кнутов поведал о хитрой схеме переброски техники НАТО на Украину

По словам эксперта, западные танки, предназначенные для передачи Украине, обладают неплохими характеристиками, и в случае их боевого применения в степной местности, на хорошем грунте и при подходящих погодных условиях, они могут представлять опасность. Но есть у них и слабые места – это неторопливость в условиях распутицы и большой вес. То есть в грязи они завязнут.