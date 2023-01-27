Команда ЯRUS поможет пользователям применять возможности нейросетей

Искусственный интеллект все активнее входит в жизнь миллионов пользователей интернета. Команда ЯRUS поможет своей аудитории использовать возможности нейросетей с максимальной пользой для профессионального роста и увлекательного досуга.
Нейросети могут рисовать картины и слагать стихотворения, разрабатывать программный код, диагностировать различные заболевания и даже помогать в поиске полезных ископаемых. Технологии XXI века автоматизируют сложные и утомительные процессы, облегчая человеческую жизнь и делая ее гораздо интереснее. Особенно полезен искусственный интеллект в сфере IT и информационных технологий, соцсети также взяли их на вооружение.
Также благодаря нейросети удается формировать сообщения СМИ в сюжеты. Например, в ЯRUS каждый день поступает свыше 70 000 новостей, которые нужно сформировать в треды.
«Каждые 10 минут нейросеть распределяет схожие по тематике свежие новости по кластерам и определяет самые качественные в каждой группе», — объяснил ведущий инженер машинного обучения соцсети ЯRUS Олег Мецкер.
Команда ЯRUS поможет пользователям применять всю палитру возможностей нейросетей для ориентирования в информационной картине дня, в поиске увлекательного досуга и при решении самых различных задач, а также научит бороться с вредоносными ботами.