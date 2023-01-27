Команда ЯRUS поможет пользователям применять возможности нейросетей

Нейросети могут рисовать картины и слагать стихотворения, разрабатывать программный код, диагностировать различные заболевания и даже помогать в поиске полезных ископаемых. Технологии XXI века автоматизируют сложные и утомительные процессы, облегчая человеческую жизнь и делая ее гораздо интереснее. Особенно полезен искусственный интеллект в сфере IT и информационных технологий, соцсети также взяли их на вооружение.