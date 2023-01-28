«Так не бывает». Беглов пообещал очистить Петербург от снега, но через два года

Однако на сегодняшний день ни один из петербургских районов на эту систему не перешел — так, в частности, центральный район начнет двигаться в этом направлении лишь с 31 января. В общей сложности внедрение новой модели займет полтора-два года — до тех пор город будет жить на стыке двух систем. К чему это может привести, Беглов так и не упомянул.