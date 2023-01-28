«Так не бывает». Беглов пообещал очистить Петербург от снега, но через два года

28 января уготовило Петербургу сразу несколько неприятных «сюрпризов»: помимо заведомо провальной прямой линии губернатора Александра Беглова, который продолжает игнорировать жалобы местных жителей, в Северную столицу пришел атмосферный фронт — в ближайшие сутки погоду в регионе будет определять барический гребень и повышенное атмосферное давление.
Вернувшаяся в город на Неве зима, которая для чиновников Смольного, судя по всему, вновь наступила «внезапно», задержится ненадолго, успокоил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, уже в воскресенье, 29 января, начнется повышение температуры воздуха до 0 градусов, а на следующий день выпадет много снега.
«Еще раз надо сказать, что устойчивого перехода к морозной погоде в нашем регионе пока не видно, а оттепели постоянно в перспективе и в начале февраля», — написал он в Telegram-канале.
Невозмутимое спокойствие сохраняет и сам Беглов, в ходе прямого эфира объяснивший снежный коллапс в Петербурге переходом на новую модель уборки города и дворов зимой: если раньше улицы убирали частные структуры, качество работ которых зависело от уровня их ответственности, то с 1 января 2023 года контроль планируется вернуть властям, чтобы они могли выделять деньги и привлекать кадры.
Однако на сегодняшний день ни один из петербургских районов на эту систему не перешел — так, в частности, центральный район начнет двигаться в этом направлении лишь с 31 января. В общей сложности внедрение новой модели займет полтора-два года — до тех пор город будет жить на стыке двух систем. К чему это может привести, Беглов так и не упомянул.
«Сегодня необходимо создать инфраструктуру, потом найти кадры, решить ряд правовых вопросов, создать хорошие бытовые условия для работников этого труда. В Петербурге более 2 тыс. направлений, которые ждут решения. Но не все фирмы и частники плохо справляются со своей работой, есть и отличники», — заметил лишь губернатор.
Он также пообещал «вычистить всех жуликов» и навести в городе порядок, но судя по тому, что реформа по уборке города ведется уже целый месяц, а никаких изменений не видно, все угрозы и заверения Беглова так и останутся на словах.
Это не может не волновать жителей Северной столицы, которые не понаслышке знают, чем коварна даже небольшая оттепель в условиях снегопадов — осадки быстро превратятся в огромные лужи, которые доставят много неудобств пешеходам, особенно во время часа пик.
Такая ситуация уже наблюдалась 19 января, когда в Шушарах машины буквально «плыли» по Новгородскому проспекту из-за растаявшего снега, тогда как в «Водоканале» уходили от ответственности, заверяя, что это «не их территория».
Колесов не исключил, что ночью 28 января температура воздуха в Петербурге опустится до минус 5 градусов — столь резкое похолодание не сулит петербуржцам ничего хорошего, ведь гололеда не избежать. Методы борьбы Смольного с непогодой давно известны — 23 января суточный расход песко-соляной смеси увеличился до 700 тонн при том, что реагент портит обувь и буквально убивает домашних животных.
Что до тех мест, где коммунальщики не успевают убрать лед, то они превращаются в настоящий каток, что чревато падением. В последние дни новогодних праздников травмы получили трое человек. Среди жертв оказалась 63-летняя женщина, поскользнувшаяся на Выборгском шоссе — врачи диагностировали у нее ушибы мягких тканей пояснично-крестцового отдела позвоночника.
Впрочем, реальные жалобы петербуржцев Беглова, кажется, мало заботят. В ходе прямой линии он заявил, что уборщики не могут отказаться от песка и соли, а отсутствие снегоуборочной техники объяснил нежеланием дорожников мешать движению транспорта.
«Нам бы хотелось, чтобы выпавший снег исчезал мгновенно, но так не бывает. Какие бы ни были снегопады, мы всегда обеспечиваем общественный транспорт и срочные службы. Если снегопад сильный, срок очистки города — больше 20 дней. Мы работаем над сокращением времени уборки», — указал губернатор.
Но опасность для жителей города исходит не только от плохо убранного снега и льда на земле, но и от неочищенных крыш. 26 января мужчина серьезно пострадал после падения сосульки на улице Бабушкина, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб теменной области. На этом фоне местные заведения начали развешивать актуальные объявления.
«Друзья, будьте внимательны — с неба падает лед! Под ногами плавает лед! Позвонить Беглову», — говорится на одной из листовок, внизу которой прилагаются рабочие номера Беглова.
Ранее петербургский губернатор дал неудачное интервью телеканалу «78», которое высмеяли интернет-пользователи. Жители напомнили Беглову о его непрофессионализме и нерешенных проблемах города.