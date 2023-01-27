МИД России обязала латвийского посла покинуть страну в течение двух недель

Послу Латвии в России Марису Риекстиньшу следует покинуть территорию страны. Об этом заявили в министерстве иностранных дел.
Согласно полученной информации, главу дипмиссии вызвали во внешнеполитическое ведомство. Причиной стали недружественные шаги Риги.
«Акцентировано, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия», – сказано в сообщении на сайте МИД.
Российская сторона подчеркивает, что вся ответственность лежит на Риге. Также Москва обязала латвийского посла покинуть страну в течение двух недель.