«Российская угроза». В Латвии на срочную службу начнут призывать женщин и эмигрантов

В Латвии женщин и эмигрантов могут обязать проходить срочную службу в армии — на столь непопулярные меры властям республики пришлось пойти из-за катастрофической ситуации в вооруженных силах, где наблюдается острая нехватка кадров. Об этом сообщает аналитический портал RuBaltic.
Сегодня Латвия занимает третье место среди стран Балтии по численности военнослужащих: согласно последним данным, их количество варьируется от 5 до 6 тыс. человек. В это число не входит национальная гвардия «Земессардзе», которая насчитывает чуть более 8 тыс. ополченцев.
Чтобы исправить такой дисбаланс, Рига с 2007 года сделала ставку на профессиональную комплектацию Национальных вооруженных сил (НВС), однако процесс не задался с самого начала. Выяснилось, что молодые люди предпочитают реализовывать себя за рубежом, нежели оставаться на родине. Как результат — за шесть месяцев 2022 года в армию удалось привлечь всего лишь 98 человек против 300 за аналогичный период 2021-го.
Командующий НВС Леонид Калныньш объяснил это низкими зарплатами контрактников по сравнению с гражданскими секторами: в первый год службы военнослужащий получает около 1000 евро (75 410 рублей), которые состоят из вознаграждения за труд, расходов на питание и компенсации за проживание. Неофициальные источники утверждают, что в действительности эта сумма еще меньше — в районе 950 евро (71,6 тыс. руб.), в то время как строитель зарабатывает не менее 1 тыс. евро.
«Предчувствуя надвигающуюся катастрофу в оборонной сфере, предыдущее правительство страны спешно начало пробивать идею о возврате призыва на срочную военную службу. Активно раскручивая при этом миф о “российской угрозе”», — обратили внимание авторы статьи.
С 1 января 2023 года в Латвии планировали набрать 1 тыс. срочников, причем все они, по задумке властей, должны были явиться в военкоматы добровольно. После этого воинская повинность станет обязательной для всех мужчин 18-27 лет, призывные кампании будут проводиться дважды в год, а срок службы составит 11 месяцев. К 2028-му число срочников в армии планировалось увеличить до 7,5 тыс. человек.
Отклик со стороны молодежи последовал незамедлительно, но совсем не в той форме, на какую рассчитывали власти страны. Активисты создали петицию с требованием оставить военную службу исключительно на добровольной основе — в считанные минуты документ набрал необходимое количество подписей для дальнейшего рассмотрения в Сейме.
В октябре на улицы Риги вышли несколько десятков тысяч противников предложений латвийского правительства в оборонной сфере. Причем с критикой призывной системы республики выступили даже сами военные — так, примеру, генерал Национальной академии обороны Карлис Креслиньш обратил внимание, что только треть жителей страны выразили готовность защищать родину с оружием в руках в случае нападения.
«А мы разве больше не страна НАТО? Альянс контролирует наше небо, имеет на нашей территории полный набор необходимых вооружений, и вообще в странах блока все базируется на общей умной обороне. Для того и есть НАТО, чтобы вместе создавать коллективную умную оборону», — подчеркнул он.
В свою очередь экс-командующий НВС Юрис Маклаковс и вовсе назвал планы правительства профанацией, указав на критическую ситуацию с демографией — по его наблюдению, молодежи становится все меньше. На этом фоне в Минобороны страны не исключили, что в скором времени на службу будут призывать женщин и граждан, постоянно проживающих за рубежом. Но последние в таком случае начнут попросту отказываться от латвийского паспорта.
Кроме того, остается нерешенным вопрос о том, откуда Рига возьмет дополнительные средства для готовящегося перехода на смешанное комплектование вооруженных сил. Деньги потребуются не только на обмундирование, зарплаты, питание, но и на строительство новых казарм и обучение. Как пишет RuBaltic, «по самым скромным оценкам», на эти цели может уходить до миллиарда евро в год.