«Российская угроза». В Латвии на срочную службу начнут призывать женщин и эмигрантов

Чтобы исправить такой дисбаланс, Рига с 2007 года сделала ставку на профессиональную комплектацию Национальных вооруженных сил (НВС), однако процесс не задался с самого начала. Выяснилось, что молодые люди предпочитают реализовывать себя за рубежом, нежели оставаться на родине. Как результат — за шесть месяцев 2022 года в армию удалось привлечь всего лишь 98 человек против 300 за аналогичный период 2021-го.