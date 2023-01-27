Депутат Госдумы Миронов отметил доблесть бойцов ЧВК «Вагнер» при выполнении задач по защите страны

Петербургский «ЧВК Вагнер Центр» посетил депутат Госдумы Сергей Миронов. Парламентарий подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» проявляют доблесть при защите интересов России.
О визите политик написал в своем Telegram-канале. Миронов отметил, что лично увидел, как сотрудники центра делают работу, направленную на укрепление обороны страны. Кроме того, парламентарий в личной беседе с кадетами рассказал про «настоящий героизм».
«Сегодня посетил «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге. С удивлением узнал, что пространство Центра способствует выработке новых идей с целью повышения обороноспособности России. В частности, информационной, что сегодня особенно актуально. Центр бесплатно предоставляет возможность обучения для IT-специалистов. Кроме того, обучает операторов по работе с дронами. На компьютере и сам поуправлял дроном. Также в рамках визита пообщался с учащимися морского кадетского класса. Рассказал ребятам о фронтовом опыте своего отца, поведал им о настоящем человеческом героизме и сложностях военного времени», — заявил Миронов.
Депутат также высказал свое отношение к работе бойцов ЧВК «Вагнер», напомнив, насколько важную задачу они выполняют.
«Но все-таки хотелось бы сказать пару слов о бойцах современности. Ребята из ЧВК «Вагнер» доблестно выполняют поставленные задачи, защищают нашу страну и весь мир от нацизма. В этой жестокой войне, развязанной против России, только все вместе мы сможем добиться полного разгрома противника. От этого зависит наше будущее. России быть!» — отметил парламентарий.
Ранее Сергей Миронов раскритиковал чиновников в Свердловской области и в ЯНАО. Депутат констатировал, что некоторые представители власти неуважительно относятся к памяти бойцов ЧВК «Вагнер», которые погибли, защищая Россию.