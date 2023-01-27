«Надругательство». Сожжение Корана вызвало массовые протесты мусульман против ЕС

Жители мусульманских стран провели акции протеста против недавнего сожжения Корана ультраправыми активистами в Швеции и Нидерландах. ОБ этом сообщили журналисты американского издания Associated Press.
Граждане Ирака, Ливана и Пакистана собрались около шведского посольства в своих странах, чтобы выразить недовольство надругательством над священной книгой мусульман. Так, 12 тысяч членов происламской партии «Tehreek-e-Labiak» собрались в Лахоре, второго по величине города в Пакистане, собрались на центральной площади с призывом остановить осквернение Корана. Глава фракции Саад Ризви призвал правительство выразить решительный протест, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.
Вместе с этим, в Бейруте 200 разгневанных, актом религиозной нетерпимости, демонстрантов сожгли флаги Нидерландов и Швеции у мечети Мухаммад Аль-Амина.
Напомним, 21 января глава датской партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмус Палудан в знак протеста против миграционной политики европейских стран сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Несколько дней спустя, лидер голландского отделения Pegida Эдвин Вагенсвельд вырвал страницы из копии Корана возле здания парламента страны и растоптал их.
Данные действия возмутили миллионы мусульман по всему миру и вызвали стихийные протесты. В ответ на них, шведские власти подчеркнули, что свобода выражения мнений гарантируется конституцией страны, но подстрекательство к насилию или разжиганию ненависти запрещено. Однако влиятельный шиитский священнослужитель из Ирака Муктада ас-Садр в своей статье задался вопросом, означает ли данная свобода слова правом на оскорбление убеждений других людей.
«Разве сожжение радужного флага геев не представляет свободу выражения мнений», — написал он.
Ас-Садр добавил, что надругательство над священной книгой «вызовет божественный гнев».
Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что страна не поддержит Швецию по вступлению в НАТО после акции в Стокгольме.