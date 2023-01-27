«Надругательство». Сожжение Корана вызвало массовые протесты мусульман против ЕС

Данные действия возмутили миллионы мусульман по всему миру и вызвали стихийные протесты. В ответ на них, шведские власти подчеркнули, что свобода выражения мнений гарантируется конституцией страны, но подстрекательство к насилию или разжиганию ненависти запрещено. Однако влиятельный шиитский священнослужитель из Ирака Муктада ас-Садр в своей статье задался вопросом, означает ли данная свобода слова правом на оскорбление убеждений других людей.