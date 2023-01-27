Еврокомиссар Рейндерса констатировал невозможность продвинуть «трибунал» для России

Европейским политикам не удается продвинуть в ООН идею о «трибунале» для России. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.
По его словам, Еврокомиссия пытается убедить правительства стран Евросоюза в необходимости «начать процесс». Также ведется обсуждение с международными партнерами.
«Мы, конечно, на данный момент не можем сформировать большинство в Генеральной Ассамблее, но необходимо сделать первый шаг», – отметил Рейндерса.
Ранее агентство Bloomberg написало, что странам Евросоюза придется увеличить расходы на содружество. Это связано с современными экономическими вызовами.