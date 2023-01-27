Участник «Битвы экстрасенсов» предсказал Зеленскому страшную расплату за свои действия

Президент Украины Владимир Зеленский столкнется со страшной расплатой за свои деяния. Таким прогнозом поделился финалист телешоу «Битва экстрасенсов» Зираддин Рзаев.
Он предсказал, что действующий украинский лидер повторит судьбу бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили. Также провидец посоветовал Зеленскому молиться, предупредив о скором «крутом повороте» на его пути.
«У него два выхода: попадет в тюрьму или же умрет молодым. В том, что Зеленского ждет печальная участь, ничего удивительного нет. За все свои деяния на этой земле нужно платить», — подчеркнул Рзаев, назвав политика «клоуном» и «артистом».
Ранее экономист из США Ричард Вольф дал понять, чего на самом деле опасается Зеленский больше всего. По его словам, глава Украины боится «трансформации из героя в злодея» и отношения собственного народа. Об этом профессор написал в Twitter.