Экс-первая ракетка мира Джокович заявил, что его отец не поддерживает боевые действия

Новак Джокович заявил, что журналисты неправильно истолковали фразу «да здравствуют русские», которую его отец Срджан сказал после матча с Андреем Рублевым на Australian Open. Родственник сербского теннисиста, фотографировавшийся с фанатом с флагом РФ, выступает против военных действий на Украине, заверил многократный победитель турниров «Большого шлема». По словам Джоковича, его отец лишь хотел поблагодарить болельщиков, поддерживавших 35-летнего спортсмена.