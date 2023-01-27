Экс-первая ракетка мира Джокович заявил, что его отец не поддерживает боевые действия

Сербский теннисист Новак Джокович вступился за своего отца после скандала на турнире Australian Open.
Новак Джокович заявил, что журналисты неправильно истолковали фразу «да здравствуют русские», которую его отец Срджан сказал после матча с Андреем Рублевым на Australian Open. Родственник сербского теннисиста, фотографировавшийся с фанатом с флагом РФ, выступает против военных действий на Украине, заверил многократный победитель турниров «Большого шлема». По словам Джоковича, его отец лишь хотел поблагодарить болельщиков, поддерживавших 35-летнего спортсмена.
Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне с 16 по 29 января. Болельщикам запрещено проносить символику России на трибуны.