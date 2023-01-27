Картаполов подчеркнул неуместность суждений депутата Соболева о роли ЧВК «Вагнер» в Сирии

Парламентарий подчеркнул, что Соболев не посещал зону боевых действий и не обладает должным военным опытом, поэтому не может объективно судить о чьем-либо вкладе в победу над группировкой «Исламское государство»✱ (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) на Ближнем Востоке.