Картаполов подчеркнул неуместность суждений депутата Соболева о роли ЧВК «Вагнер» в Сирии

Оценка, данная депутатом КПРФ Виктором Соболевым участию ЧВК «Вагнер» в событиях на территории Сирийской Арабской Республики (САР), некорректна и неуместна. Таким мнением с Federalcity поделился председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов.
Парламентарий подчеркнул, что Соболев не посещал зону боевых действий и не обладает должным военным опытом, поэтому не может объективно судить о чьем-либо вкладе в победу над группировкой «Исламское государство»✱ (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) на Ближнем Востоке.
Ранее депутат от КПРФ выразил сомнения в ценности участия ЧВК «Вагнер» в сирийском конфликте. По его словам, тогда в военной кампании было задействовано большое количество иных формирований.
Картаполов считает, что для подобных высказываний необходимо, во-первых, иметь личный опыт боевых действий, во-вторых, знать, какие задачи выполняли те или иные формирования. Не обладая этими данными, оценивать участие не совсем уместно, констатировал он.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация