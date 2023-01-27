Межуев: Германия неслучайно тянула с решением о поставках танков Украине

Руководство ФРГ тянуло с решением о передаче Украине танков Leopard не только из-за того, что ждало аналогичного решения США по танкам Abrams. Но и потому, что в Берлине надеялись, что не придется ввязываться в конфликт, так как американцы его каким-то образом закончат.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, главный редактор интернет-издания PublicO Борис Межуев.
Напомним, ранее официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебештрат заявил, что Берлин передаст Украине 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера. Это будет первым этапом военной помощи, так как всего Германия намерена предоставить Киеву два танковых батальона.
Решение об этом, по словам Хебештрайта, было принято в результате «интенсивных» переговоров с партнерами.
Комментируя произошедшее, Борис Межуев заявил, что Германия, согласившись в конце концов на поставки немецких танков киевскому режиму, проявила слабость и продемонстрировала неспособность к самостоятельным решениям.
«Сегодня мы видим, что Германия скукоживается. Ее политическая воля скукоживается. Ее политическая сила скукоживается. Германия периода Ангелы Меркель демонстрировала традиционный немецкий пацифизм, практически не участвовала ни в каких военных мероприятиях, даже те операции, которые вело НАТО или отдельные западные страны, обходились без участия Германии», – напомнил политолог.
Но теперь, по его словам, все меняется и Германия превращается в такую же часть Запада, в такого же сателлита Соединенных Штатов, как Польша и многие другие страны. То есть наблюдается конец эпохи.
И канцлер ФРГ Олаф Шольц неспроста так долго отказывался дать разрешение на поставки танков Киеву, добавил Межуев.
«Мне кажется, что проблема была не только в американских танках Abrams, на которые все ссылались. Мне кажется, немцы смотрели в сторону американцев и один вопрос задавали: "Когда все это кончится?". Мол, мы готовы потерпеть, готовы экономически затянуть пояса, мы на многое готовы пойти, но дайте нам точный срок, когда все это завершится тем или иным способом, – объяснил эксперт. – А американцы уходили от ответа, они и сейчас уходят от ответа».
В конце концов американцы, чтобы сломить сопротивление Берлина в данном вопросе, прибегли к атаке общественного мнения на Германию в целом и персонально на Шольца. Это помогло им добиться желаемого результата.
Но немцы ждали совсем другого выхода из сложившейся ситуации. И в итоге они его не получили, а теперь еще и должны по указке США ввязываться в конфликт, заключил Межуев.