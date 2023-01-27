Межуев: Германия неслучайно тянула с решением о поставках танков Украине

Руководство ФРГ тянуло с решением о передаче Украине танков Leopard не только из-за того, что ждало аналогичного решения США по танкам Abrams. Но и потому, что в Берлине надеялись, что не придется ввязываться в конфликт, так как американцы его каким-то образом закончат.