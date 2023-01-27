С Новым Годом!

Петербуржцы сообщили, что коммунальщики сваливают снег на Большой Морской улице

Общество
Петербуржцы сообщили, что коммунальщики сваливают снег на Большой Морской улице

Сотрудники коммунальных служб грузовиками свозят снег на Большую Морскую улицу к арке Главного штаба и ровняют его лопатами.

Прохожие с удивлением наблюдают за выгружающими тонны снега самосвалами и людьми, которые активно работают лопатами. Оказалось, что у Дворцовой площади готовят площадку для съемок детективного фильма «Цербер». Лента рассказывает о событиях 1826 года, когда массово убивали доносчиков на декабристов.

Отмечается, что режиссер картины Владимир Щегольков согласовал «заснеживание» дороги с комитетом и ГУДП «Центр». Петербуржцы задаются вопросом, уберут ли сугробы с одной из самых проходных улиц по завершении съемок.

Если этого не сделают сами киношники, то снег так и останется лежать в самом центре Петербурга, так как рассчитывать на коммунальщиков не приходится. Администрация города во главе с Александром Бегловым пустила на самотек уборку Северной столицы от снега и льда.

#снег #петербург #беглов