Петербуржцы сообщили, что коммунальщики сваливают снег на Большой Морской улице

Сотрудники коммунальных служб грузовиками свозят снег на Большую Морскую улицу к арке Главного штаба и ровняют его лопатами.
Прохожие с удивлением наблюдают за выгружающими тонны снега самосвалами и людьми, которые активно работают лопатами. Оказалось, что у Дворцовой площади готовят площадку для съемок детективного фильма «Цербер». Лента рассказывает о событиях 1826 года, когда массово убивали доносчиков на декабристов.
Отмечается, что режиссер картины Владимир Щегольков согласовал «заснеживание» дороги с комитетом и ГУДП «Центр». Петербуржцы задаются вопросом, уберут ли сугробы с одной из самых проходных улиц по завершении съемок.
Если этого не сделают сами киношники, то снег так и останется лежать в самом центре Петербурга, так как рассчитывать на коммунальщиков не приходится. Администрация города во главе с Александром Бегловым пустила на самотек уборку Северной столицы от снега и льда.