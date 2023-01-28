Беглов умолчал во время прямой линии о проблемах застройки Петербурга

В ходе прямой линии с петербуржцами губернатор Северной столицы Александр Беглов уклонился от вопроса о том, почему темпы строительства в Санкт-Петербурге с его приходом не только замедлились, но и даже усугубили существующие проблемы.
Сам Беглов отметил, что вопросы, связанные с темой, решаются по мере возможностей, однако и успехи тоже есть.
«Сегодня оборудованных теплой крышей домов — больше 300, в планах — еще 150. <...> Открываются новые детские сады и поликлиники. <...> Также проложен обогревающий кабель, который хорошо дополняет технологию "холодный чердак"», — подчеркнул губернатор.
Правда, градоначальник забыл упомянуть, какие проблемы для простых горожан создали его «строительные инициативы», направленные на облегчение жизни чиновникам. Речь здесь, прежде всего, идет о «градостроительной комиссии», которая должна была определять порядок взаимодействия власти и девелоперов в вопросах решения задач по ликвидации нехватки социальных объектов.
В результате строительные компании получили новый «соцоброк» и смогли начать пользоваться увеличением сроков согласования градостроительной документации. Такая бюрократическая волокита естественным образом отразилась на темпах ввода новостроек.
Достаточно взглянуть на данные Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ): к примеру, в октябре 2022 года на петербуржский рынок недвижимости вышло всего шесть объектов (около полутора тысяч квартир). Для сравнения, в октябре 2021 года этот показатель был выше на 50%. Подобное снижение показателей наблюдается практически во всех областях рынка недвижимости Петербурга.
Также, благодаря действиям Александра Беглова, сильно выросли цены на жилье. Теперь петербуржцы вынуждены дважды оплачивать строительство школ, больниц и детских садов — при уплате налогов и при покупке жилья.