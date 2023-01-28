Беглов умолчал во время прямой линии о проблемах застройки Петербурга

Достаточно взглянуть на данные Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ): к примеру, в октябре 2022 года на петербуржский рынок недвижимости вышло всего шесть объектов (около полутора тысяч квартир). Для сравнения, в октябре 2021 года этот показатель был выше на 50%. Подобное снижение показателей наблюдается практически во всех областях рынка недвижимости Петербурга.