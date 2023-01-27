Клиенты российских банков стали в два раза чаще прибегать к досрочному погашению кредитов

Россияне опасаются иметь долги в условиях неопределенности и финансовой нестабильности, поэтому в два раза чаще стали погашать кредиты раньше срока, пишут «Известия» со ссылкой на данные за 2022 год, которые специально для издания были предоставлены БКИ «Скоринг Бюро».
В прошлом году доля полного досрочного закрытия в секторе потребительских займов увеличилась до 18%, следует из подсчетов компании. При этом в 2020 и 2021 году на погашение таких ссуд раньше срока приходилось 9–9,5% соответственно. Между тем в пиковые периоды 2022 года, с марта по май, этот показатель достигал 23-26%, уточнил генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.
Средний уровень полного досрочного погашения по всем видам кредитования увеличился в первые месяцы прошедшего года сразу до 8%, а в отдельные периоды он поднимался до 12,2%. В 2020 и 2021 годах его значение почти не менялось и держалось в районе 6,5–7%, отметил глава компании.