Клиенты российских банков стали в два раза чаще прибегать к досрочному погашению кредитов

В прошлом году доля полного досрочного закрытия в секторе потребительских займов увеличилась до 18%, следует из подсчетов компании. При этом в 2020 и 2021 году на погашение таких ссуд раньше срока приходилось 9–9,5% соответственно. Между тем в пиковые периоды 2022 года, с марта по май, этот показатель достигал 23-26%, уточнил генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.