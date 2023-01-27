Судебные приставы Коми в прошлом году взыскали с алиментщиков свыше 760 млн рублей

Судебные приставы Республики Коми за 2022 год возбудили 9103 исполнительных производства, окончили 13 436, взыскали больше 760 млн рублей в пользу детей. Об этом заявили в пресс-службе УФССП России по Республике Коми.
Как пишет ИА «Мангазея», для принуждения должников к выполнению судебных постановлений о взыскании алиментов судебные приставы принимают решения о временном ограничении на выезд неплательщиков за пределы РФ и об ограничении в пользовании спецправом.
К 1 января текущего года функционировало 6213 постановлений, запрещающих должникам пересекать границу, в рамках 1144 исполнительных производств действовали постановления, которые запрещали алиментщикам управлять автотранспортными средствами, заявили в республиканском УФССП России.
Для контроля за точностью удержания алиментов в прошлом году судебные приставы-исполнители осуществили 8006 проверок бухгалтерии. Сумма денежных средств, взысканная республиканскими приставами в пользу детей, достигла 761,983 млн рублей, сообщили в ведомстве.