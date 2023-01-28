«Умею врать и воровать». Генерал и миллиардер сражаются за президентское кресло в Чехии

В Чехии проходит второй тур президентских выборов. На главное кресло страны претендуют бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел и экс-премьер Андрей Бабиш. Голосование продлится до 28 января и аналитики прочат победу с 58,8% голосов отставному генералу.
Выбранный претендент официально вступит в должность 8 марта и придет на смену Милошу Земану. Пока еще действующий глава государства дважды побеждал на выборах и в этой гонке принять участие уже не смог.
Генерал VS миллиардер
В первом этапе 13-14 января за пост президента сразились 8 человек. На первых порах эксперты не отмечали явного лидера, и ни один из кандидатов не набирал более 30% поддержки. Позднее нешуточная борьба развернулась между двумя главными фаворитами, прошедшими во второй тур.
Ряд СМИ отмечают, что чешские избиратели впервые выбирают между генералом и миллиардером. 61-летний Петр Павел имеет разнообразный опыт службы на военном поприще: от разведки до миротворческой миссии ООН в Югославии. Выступает за продолжение членства в Евросоюзе.
68-летний Андрей Бабиш, ушедший в политику долларовый миллиардер, ранее получил славу «чешского Трампа». В 2011 году он даже создал популистскую партию «Акция недовольных граждан», а также когда-то выступал за укрепление отношений с Москвой. Является своего рода «евроскептиком» и высказывается против приезда мигрантов.
«Умею врать и воровать»
Нынешняя гонка запомнится европейцам не только набором кандидатов, но их методами борьбы. К примеру, буквально на днях неизвестные скопировали сайт Павела и на главной странице разместили новость о его смерти, дополнив известие траурной лентой.
Бабишу досталось не меньше: на предвыборном плакате настоящую надпись заменили на слова «умею врать и воровать». К слову, ранее один из самых богатых чехов действительно обвинялся в незаконном привлечении средств из бюджета ЕС в подконтрольные ему организации.
В президентской борьбе не обошлось и без угроз: на имя супруги экс-премьера пришел анонимный конверт с оскорблениями и настоящей пулей. Павел осудил угрозы в адрес соперника, однако не исключил, что ситуация «накалилась» из-за проводимой «антикампании» и запугивания избирателей Бабишем.
Речь идет о попытках миллиардера убедить электорат в том, что другой кандидат представляет большую опасность, ведь он, как отставной генерал, обязательно попытается втянуть республику в конфликт. На этом бывший премьер видимо и решил сделать ставку своей предвыборной кампании.
Во время дебатов на один из вопросов Бабиш ответил, что при гипотетическом нападении на Польшу или страны Прибалтики Чехия «совершенно точно» участвовать не будет, потому что он выступает за мир. Правда бывший премьер совсем позабыл, что по уставу НАТО все члены блока должны быть готовы к коллективному ответу, если какую-то из стран атаковали.
«Не втяну Чехию в войну. Я дипломат. Не военный. Президент Бабиш», — гласит лозунг одного из плакатов.
Украинские СМСки
Покидающий пост президента Земан оказался солидарен с Бабишем в отношении отставного генерала: лидер республики считает, что в цивилизованных странах глава государства — не военный. Наряду с непрекращающейся полемикой о влиянии военного прошлого одного из кандидатов, чешским абонентам от имени Павела рассылались фейковые СМС с приглашением «получить оружие для мобилизации на Украине».
«Кто-то в Чехии распространяет сообщения о том, что если Павел будет избран, он втянет страну в войну. Это абсолютная чушь. Как солдат, я знаю, что такое война, и я никому бы ее не желал. Я бы никогда этого не допустил», — предупредил генерал в ответ на обвинения.
Несмотря на попытки подорвать репутацию Павела, предвыборные рейтинги указывают на его вероятную победу. Эксперты отмечают, что электорат более лоялен к генералу, который в нынешней геополитической обстановке сможет укрепить обороноспособность страны.
Он обладает всеми необходимыми знаниями и опытом боевых действий, а подорванный авторитет Бабиша из-за обвинений в финансовых махинациях лишь прибавит вырывающемуся вперед лидеру количество голосов.
«Пророссийский реванш»
В Киеве также надеются на победу Павела, ведь от выбранного президента будет зависеть влияние на помощь Украине. Обозреватели украинского издания «Европейская правда» опасаются, что в случае победы Бабиша может сформироваться антиукраинская коалиция.
В издании олигарха называют «пророссийским кандидатом» и протеже Земана, который до начала СВО был «одним из самых пророссийских глав государств в ЕС». Однако профессор ВШЭ и бывший сотрудник представительства Россотрудничества в Чехии Олег Солодухин напомнил, что при экс-премьере Бабише произошло обрушение чешско-российских отношений, хотя при этом не исключил, что именно он может оказаться наилучшим кандидатом.
«Надо понимать, что сильного пророссийского кандидата в Чехии нет и не будет. Остается смотреть, кто из кандидатов способен проводить хотя бы прочешскую, а не проевропейскую политику — и таким кандидатом может быть Андрей Бабиш», — сказал эксперт в беседе с «Коммерсантом».
Впрочем, независимо от того, кто станет президентом Чехии на ближайшие пять лет, аналитики уверены, что страна вернется на «прозападный курс». Итоги голосования будут объявлены вечером 28 января.