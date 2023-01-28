«Умею врать и воровать». Генерал и миллиардер сражаются за президентское кресло в Чехии

Во время дебатов на один из вопросов Бабиш ответил, что при гипотетическом нападении на Польшу или страны Прибалтики Чехия «совершенно точно» участвовать не будет, потому что он выступает за мир. Правда бывший премьер совсем позабыл, что по уставу НАТО все члены блока должны быть готовы к коллективному ответу, если какую-то из стран атаковали.