Немецкие депутаты осудили Бербок за высказывание о «войне Европы с Россией»

Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о «войне Европы против России» вызвала возмущение в бундестаге. Свое недовольство высказали депутаты Сара Вагенкнехт и Петр Быстрон.
Вагенкнехт считает, что высказывание руководителя ведомства демонстрирует ее неспособность справиться с обязанностями. По ее словам, министр должен быть дипломатом, а не слоном в посудной лавке.
Быстрон назвал слова Бербок «дипломатической катастрофой». Он счел взрывоопасной такую словесную эскалацию.
«Несмотря на все более интенсивную военную поддержку Украины, включая поставки тяжелого вооружения, Германия формально все еще не находится в состоянии войны с Россией», – объяснил политик.
Ранее высказывание Анналены Бербок прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала посла Германии объяснить позицию Берлина по вопросу участия в украинском конфликте.