«Разжать удавку». Косачев призвал не верить обещаниям США смягчить санкции против РФ

Признание бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что «нормандский формат» по урегулированию ситуации на Украине был всего лишь дипломатической имитацией, — это обман мировой общественности масштаба «пробирки Колина Пауэлла». Об этом в Telegram-канале написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Накануне британский политик разоткровенничался в интервью украинскому телеканалу «Рада», вспомнив о главной ошибке Запада по отношению к президенту РФ Владимиру Путину. По его мнению, в 2014 году страны ЕС должны были ввести против российского лидера жесткие ограничения, а не начинать нормандский процесс, который Джонсон счел «дипломатической имитацией».
«Санкции против Путина нужно было ввести в 2014 году, а мы их ввели только в 2022 году. Это было бы серьезно, но мы ничего не сделали. Какие санкции мы тогда ввели? Запустили эту дипломатическую имитацию под названием “нормандский процесс” и ничего не добились. И Путин сделал выводы, что Запад не станет его останавливать. В этом и была ошибка», — считает экс-премьер.
Джонсон обратил внимание, что с 2014-го Минские соглашения, закрепившие обязательство Киева и Москвы прекратить огонь, «никуда не двигались», и этот «фундаментальный урок», по его словам, усвоили все. «Нормандский формат» был организован в июне того же года для переговоров Украины, России, Германии и Франции по мирному урегулированию конфликта.
Однако в декабре прошлого года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что минские договоренности были всего-навсего «попыткой дать время» Украине, которая воспользовалась передышкой, чтобы «стать сильнее». По ее мнению, в те годы российская армия «могла легко захватить» соседнюю страну, а члены НАТО вряд ли бы оказали Киеву такую поддержку, какую предоставляют сейчас.
Позицию фрау Меркель поддержал бывший президент Франции Франсуа Олланд, который наряду с немецким политиком также участвовал в разработке этого пакета документов. Теперь с очередным «минским камингаутом» выступил и Борис Джонсон, чьи слова после прошлого признания двух его коллег можно уже считать аксиомой, не требующей доказательств, полагает Косачев.
«Речь идет об очень серьезных вещах, об обмане мировой общественности масштаба "пробирки [бывшего госсекретаря США] Колина Пауэлла", после которой, как известно, также последовали откровения тогдашних участников подлога, но уже после того, как дело было сделано и агрессия совершена», — напомнил Косачев, имея в виду вторжение США в Ирак, за месяц до которого Пауэлл якобы привел в Совбезе ООН доказательства наличия у Багдада биологического оружия, но пробирка с белым порошком оказалась фальшивой.
Вице-спикер Совфеда обратил внимание на двойные стандарты Евросоюза, который «публично и цинично» требовал от России придерживаться Минских договоренностей, но в то же время сам считал эти соглашения фикцией. Такой обман причинил «гигантские потери» многим европейским экономикам, а это уже «преступление международного масштаба».
К обострению конфликта на Украине приложил руку и Борис Джонсон, который в марте 2022 года отклонил достигнутое Москвой и Киевом взаимоприемлемое решение, показав тем самым, что Запад не устраивает мир. В этом смысле с трудом верится в готовность Вашингтона смягчить антироссийские санкции, если РФ согласится на переговоры с украинской стороной и выведет войска, о чем на днях заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд — один из ключевых американских «ястребов».
«Когда дело доходит до переговоров, то в обмен на реальные уступки (территориальные, экономические, политические) со стороны подсанкционных стран США обещают попросту слегка разжать свою удавку. Проще говоря, в обмен на конкретные уступки они дают не встречные уступки, а лишь немного перестают делать гадости. В обмен на добро, чуть уменьшают зло», — рассуждает Косачев.
Именно поэтому в России настаивают, что санкции не должны быть предметом торга по украинскому конфликту — речь должна идти только о прямых договоренностях по вопросам, которые непосредственно привели к началу СВО (права людей, территории, угрозы безопасности, расширение границ НАТО и так далее).
«Обсуждение так называемых санкций только легитимизировало бы этот инструмент экономического шантажа в политических целях. Наша задача — работать на всех площадках над тем, чтобы этот неоколониальный инструмент одной группы государств был окончательно поставлен вне закона и морали», — резюмировал российский политик.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в ЕС нашли юридическое основание для временного заимствования как минимум 36,8 млрд долларов, принадлежащих России. Подробнее о том, как Москва может ответить на подобные манипуляции, читайте в нашей статье.