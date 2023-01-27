«Разжать удавку». Косачев призвал не верить обещаниям США смягчить санкции против РФ

К обострению конфликта на Украине приложил руку и Борис Джонсон, который в марте 2022 года отклонил достигнутое Москвой и Киевом взаимоприемлемое решение, показав тем самым, что Запад не устраивает мир. В этом смысле с трудом верится в готовность Вашингтона смягчить антироссийские санкции, если РФ согласится на переговоры с украинской стороной и выведет войска, о чем на днях заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд — один из ключевых американских «ястребов».