Хазин объяснил, какую главную ошибку совершил Запад в отношении России

Запад, стремясь наказать Россию за начатую ею специальную военную операцию на Украине, сделал ставку на обрушение российской экономики путем масштабных экономических санкций. Расчет авторов этого плана строился на том, что результатом краха экономики станет глубочайший кризис в РФ. Но добиться задуманного западным странам так и не удалось.
Об этом рассказал известный политолог и экономист Михаил Хазин, слова которого приводит информагентство «ПолитЭксперт».
Российское правительство во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, заявил эксперт, за три года своего существования успешно провело страну через сильнейшие за последние 30 лет потрясения.
Одним из первых таких потрясений, вскоре после того, как главный налоговик РФ Михаил Мишустин 16 января 2020 года сменил на посту главы Кабинета министров Дмитрия Медведева, стала пандемия коронавируса, напомнил Хазин. И не успело правительство Мишустина справиться с этой гидрой, как началась спецоперация на Украине.
Таким образом нынешнее российское правительство можно считать «откровенно антикризисным».
«Главная его оценка исходит именно из этих кризисов, которые за 30 лет существования самостоятельной России стали одними из самых сильных. И оценка эта, безусловно, позитивная, поскольку никаких обвалов даже близко не было», – подчеркивает экономист.
И российское общество, по его словам, отдает себе в этом отчет.
В Соединенных Штатах, странах Западной Европы и в Китае, где государственная цензура очень сильна, население гораздо больше недовольно действиями своих правительств и с гораздо меньшим оптимизмом смотрит в будущее. А в России, как отмечают социологи, показатели надежды граждан на лучшее будущее находятся на высоком уровне. И это также подтверждает эффективность работы нынешнего российского премьер-министра.
К настоящему времени уже всем очевидно, что Россия лучше всех на планете справилась с ситуацией. Она разработала и наладила массовое производство действенной вакцины от коронавируса, преодолела карантин с минимальными издержками, поддержала средний и малый бизнес и социально незащищенные слои населения, и при этом увеличила бюджетные инвестиции.
Это доказывает, что правительство РФ способно быстро осознавать проблемы и находить разумные решения.
К таким решениям можно отнести и активное развитие цифровизации, благодаря которому в стране резко возросла управляемость чиновниками и ужесточился контроль за эффективностью их работы.
«Про кризис, связанный с СВО, вообще смешно: все западные эксперты говорили о том, что экономика России рухнет. Да, серьезную ошибку сделали как раз те, кто вводил санкции. – убежден Хазин. – Они недопоняли, что у нас роль финансового сектора в экономике сильно ниже, чем у них, и поэтому эффективность санкционного удара, который в основном пришелся как раз на финансовый сектор, оказалась сильно ниже ими желаемой».
Но при этом, подчеркнул эксперт, в условиях санкционного давления Запада российскому правительству было необходимо принимать колоссальное количество серьезных и конкретных решений, чтобы оперативно купировать и компенсировать возникающие проблемы.