В Соединенных Штатах, странах Западной Европы и в Китае, где государственная цензура очень сильна, население гораздо больше недовольно действиями своих правительств и с гораздо меньшим оптимизмом смотрит в будущее. А в России, как отмечают социологи, показатели надежды граждан на лучшее будущее находятся на высоком уровне. И это также подтверждает эффективность работы нынешнего российского премьер-министра.