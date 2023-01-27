Роспотребнадзор зафиксировал вспышки кори в России из-за мигрантов

Жителей России предупредили о вспышках кори в некоторых регионах. Причину этого явления раскрыли в Роспотребнадзоре.
В ведомстве указали на осложнение эпидситуации в странах ближнего зарубежья. Распространение инфекции связывают с мигрантами, которые не делали прививки по религиозным соображениям или ведут кочевой образ жизни.
«С учетом неблагополучной ситуации по заболеваемости корью в мире, гражданам, планирующим поездки в зарубежные страны, не болевшим корью ранее, не привитым против этой инфекции, рекомендует привиться от кори не менее чем за две недели до поездки», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Корь передается воздушно-капельным путем, напомнили специалисты. Среди симптомов недуга они выделили высокую температуру до 40,5 градусов, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивит и пятнисто-папулезные высыпания.