«Сложно и неудобно»: жители Петербурга ополчились на Беглова из-за транспортной реформы

Провал транспортной реформы до сих пор создает трудности жителям Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствует неутихающий шквал критики в сторону губернатора Александра Беглова.
Петербуржцы в соцсетях жалуются на слишком долгое ожидание автобусов, что доставляет особые неудобства на фоне морозов. Горожане также возмущены неудобным расположением остановок. При этом градоначальник не признает тот факт, что местные власти потерпели фиаско, передает «Экономика сегодня».
«А все потому, что на общественном транспорте он не ездит. Покатался бы недельку-другую в час пик, посмотрела бы я на него», — предположила Ольга Д.
«Если он будет кататься, то по перекрытым улицам, а впереди будет ехать кортеж. И он будет один в автобусе радоваться эффективности своих реформ», — не без иронии отметил Евгений И.
«Куда-то доехать после транспортной реформы стало очень сложно и неудобно. На остановке надо отстоять полчаса, а то и больше», — написала Светлана К.
Следует отметить, что стоимость петербургской транспортной реформы составляет порядка 193 миллиардов рублей. Беглов относил к ее плюсам экологичность, однако перевод машин на газ обернулся дополнительными затратами на инфраструктуру.