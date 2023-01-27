«Сложно и неудобно»: жители Петербурга ополчились на Беглова из-за транспортной реформы

Петербуржцы в соцсетях жалуются на слишком долгое ожидание автобусов, что доставляет особые неудобства на фоне морозов. Горожане также возмущены неудобным расположением остановок. При этом градоначальник не признает тот факт, что местные власти потерпели фиаско, передает «Экономика сегодня».