Глава ЯRUS считает, что российские сервисы выдержат нагрузку после блокировки YouTube

Руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский высказался о возможной блокировке платформы YouTube. Он заявил, что отечественные сервисы смогут выдержать нагрузку от притока пользователей.
Многие знаменитости и другие лидеры общественного мнения начали говорить о закрытии иностранного видеохостинга в России. При этом неизвестно, как поведут себя отечественные сервисы, когда пользователи начнут переносить свои данные с YouTube.
По словам Добровольского, с этим не возникнет никаких проблем. Он привел в пример ЯRUS, где есть возможность загружать видеоконтент с хронометражом до трех часов. Соцсеть в одиночку справится с нагрузкой. При этом руководитель ЯRUSа обращает внимание, что в России существует множество подобных платформ, поэтому трудностей не будет.
К тому же в ЯRUS нет ограничений и цензуры. Разработчики создавали удобный для использования сервис, цитирует Добровольского пресс-служба соцсети. Удаление контента может произойти только по требованию органов государственной власти, чего нельзя сказать о YouTube.