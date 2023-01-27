Глава ЯRUS считает, что российские сервисы выдержат нагрузку после блокировки YouTube

По словам Добровольского, с этим не возникнет никаких проблем. Он привел в пример ЯRUS, где есть возможность загружать видеоконтент с хронометражом до трех часов. Соцсеть в одиночку справится с нагрузкой. При этом руководитель ЯRUSа обращает внимание, что в России существует множество подобных платформ, поэтому трудностей не будет.