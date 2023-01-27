МИД России предостерег нового посла США Трейси от вмешательства в дела страны

Новому послу Соединенных Штатов Линн Трейси не следует вмешиваться в дела России. Об этом заявили МИД РФ.
Согласно полученной информации, дипломат в ближайшее время прибудет во внешнеполитическое ведомство. Ее встретит замглавы министерства Сергей Рябков. Также ей выдадут верительные грамоты.
Министерство иностранных дел высказалось о возможных попытках Трейси вмешаться в дела РФ. Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала новому послу не делать таких шагов.
«Конечно, мы надеемся, что нынешний посол учтет ошибки одного из своих предшественников, ныне уже патентованного русофоба Макфола», – сказала Захарова.
Ранее стало известно, что Линн Трейси провела встречу с послом России в США Анатолием Антоновым. Однако подробности встречи не сообщаются.