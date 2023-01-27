Подоляка: ВС РФ с помощью хитрости с траекторией ракет вскрывают ПВО Украины

По одной только столице Украины было нанесено полтора десятка ударов, которые вызвали блэкауты, полную остановку работы метро и перебои в движении по железной дороге. При этом украинские аналитики высказывают опасения, что российские войска в четверг «только пристреливались», а их настоящий ответ на решение Запада передать ВСУ десятки современных танков, последует позже.