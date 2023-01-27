Подоляка: ВС РФ с помощью хитрости с траекторией ракет вскрывают ПВО Украины

Российские войска, возобновив после двухнедельного перерыва удары высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре Украины, применяют хитрость, позволяющую вскрывать системы противовоздушной обороны ВСУ.
Об этом эфире передачи «Время покажет» на Первом телеканале рассказал военный блогер и журналист Юрий Подоляка, комментируя нанесенные вечером в четверг, 26 января, массированные удары по Киеву, Николаеву, Одессе, Виннице, Днепру (бывшему Днепропетровску) и другим украинским регионам.
По одной только столице Украины было нанесено полтора десятка ударов, которые вызвали блэкауты, полную остановку работы метро и перебои в движении по железной дороге. При этом украинские аналитики высказывают опасения, что российские войска в четверг «только пристреливались», а их настоящий ответ на решение Запада передать ВСУ десятки современных танков, последует позже.
Многие украинцы обратили внимание на то, что российские ракеты двигались к намеченным целям по замысловатой траектории. Комментируя сообщения на эту тему, Юрий Подоляка заявил, что подобная странность становится характерной для последних ударов российской армии.
Измененная траектория полета российских ракет, по его словам, предназначена для выявления вражеских установок ПВО, которые могли поменять локации. Выявив новое расположение этих комплексов во время их попыток сбить ракету, российские летчики получают возможность следующим ударом их уничтожить. Таким образом ВС РФ минимизируют риск уничтожения основной ударной волны, объясняет Подоляка.
«Так всегда делается в наших последних налетах. Первая волна должна вскрыть позиции ПВО противника, потому что понятно, что они не стационарны. Сегодня зенитно-ракетный комплекс стоит в одном месте, а завтра – где-нибудь в другом, – заявил журналист. – Поэтому нужно вскрыть позиции ПВО в реальном времени – для этого первая волна ракет летит по очень изогнутой траектории, пытается вскрыть районы ПВО противника, чтобы в ходе последующих ударов скорректировать траекторию ударных ракет, а также ракет, которые должны наносить удары по этим самым системам ПВО».
Российские военные, по его словам, действуют подобным образом последние месяцы, и для них эта тактика стала уже привычной.