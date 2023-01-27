Роскомнадзор объяснил блокировку официальных сайтов ЦРУ и ФБР в России

Официальные сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) были заблокированы на территории России за распространение недостоверной информации, пояснили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Специалисты Роскомнадзора обнаружили на американских сайтах ЦРУ и ФБР «материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации». Подобный контент нарушает федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В ведомстве добавили, что распространение фейков осуществляется с целью дестабилизации общественной и политической обстановки в России. В связи с этим доступ к ресурсам враждебной страны для россиян был закрыт.