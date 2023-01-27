Французский депутат Жакобелли предупредил Запад об опасности поставок Киеву тяжелых вооружений

Политик напомнил, что не успели огласить решение по танкам, как украинский президент Владимир Зеленский тут же потребовал боевые самолеты. По словам депутата, Франция и другие европейские страны и без Украины испытывают проблемы с танками и истребителями и должны заботиться о собственной безопасности.