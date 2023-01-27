Французский депутат Жакобелли предупредил Запад об опасности поставок Киеву тяжелых вооружений

Поставки западного наступательного вооружения на Украину грозят серьезной эскалацией ситуации, заявил французский депутат Лоран Жакобелли в интервью телеканалу CNews.
«Давать Украине средства атаковать Россию — это означает перейти к следующему этапу конфликта», — подчеркнул он.
Комментируя заявление украинских властей, что западные танки нужны Киеву для защиты, Жакобелли заметил, что у стран НАТО нет возможности контролировать использование своих вооружений на Украине.
Политик напомнил, что не успели огласить решение по танкам, как украинский президент Владимир Зеленский тут же потребовал боевые самолеты. По словам депутата, Франция и другие европейские страны и без Украины испытывают проблемы с танками и истребителями и должны заботиться о собственной безопасности.