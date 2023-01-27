Читатели Daily Mail поставили под сомнение психическое здоровье президента Украины Владимира Зеленского. Они оставили соответствующие комментарии в Сети.
Во время недавних переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом украинский лидер потребовал снять блок с передачи стране истребителей и ракет большой дальности. После этого пользователи и набросились на Зеленского, задавшись вопросом, когда подобные просьбы закончатся.
«Он поведет нас всех по пути невозврата... Он сошел с ума», — пришел к неутешительному выводу юзер.
На этом фоне британцы посоветовали «клоунам в Киеве» содействовать мирному разрешению конфликта, а коллективному Западу — закрыть глаза на их регулярные выступления. Читатели DM предупредили, что в ином варианте развития событий планета столкнется с третьей мировой войной.