«Он сошел с ума»: читатели Daily Mail набросились на Зеленского после его просьбы к НАТО

Во время недавних переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом украинский лидер потребовал снять блок с передачи стране истребителей и ракет большой дальности. После этого пользователи и набросились на Зеленского, задавшись вопросом, когда подобные просьбы закончатся.