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«Он сошел с ума»: читатели Daily Mail набросились на Зеленского после его просьбы к НАТО

Политика
«Он сошел с ума»: читатели Daily Mail набросились на Зеленского после его просьбы к НАТО

Читатели Daily Mail поставили под сомнение психическое здоровье президента Украины Владимира Зеленского. Они оставили соответствующие комментарии в Сети.

Во время недавних переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом украинский лидер потребовал снять блок с передачи стране истребителей и ракет большой дальности. После этого пользователи и набросились на Зеленского, задавшись вопросом, когда подобные просьбы закончатся.

«Он поведет нас всех по пути невозврата... Он сошел с ума», пришел к неутешительному выводу юзер.

На этом фоне британцы посоветовали «клоунам в Киеве» содействовать мирному разрешению конфликта, а коллективному Западу — закрыть глаза на их регулярные выступления. Читатели DM предупредили, что в ином варианте развития событий планета столкнется с третьей мировой войной.

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