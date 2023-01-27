Совет Евросоюза пролонгировал действие санкций против России

Совет Европейского союза принял решение пролонгировать срок антироссийских ограничений. Соответствующая информация появилась на сайте органа.
Согласно официальным данным, рестрикции, направленные против российского государства, будут действовать шесть последующих месяцев. В частности, до 31 июля текущего года.
Отметим, что санкции несут экономический характер. Они касаются торговой, финансовой, промышленной и транспортной отраслей РФ.
Ранее появилась информация о потерях Венгрии на фоне антироссийской санкционной политики Евросоюза. По словам премьер-министра Виктора Орбана, речь идет о порядка десяти миллиардов евро по итогам 2022 года. На этом фоне официальный Будапешт поддержал корректировку курса ЕС.