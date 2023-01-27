Совет Евросоюза пролонгировал действие санкций против России

Ранее появилась информация о потерях Венгрии на фоне антироссийской санкционной политики Евросоюза. По словам премьер-министра Виктора Орбана, речь идет о порядка десяти миллиардов евро по итогам 2022 года. На этом фоне официальный Будапешт поддержал корректировку курса ЕС.