Заклятые друзья. Как США «объегорили» Германию в танковой сделке с Украиной

Не прошло и недели, как военная сделка между США и Германией по поводу передачи Киеву тяжелых танков дала трещину: Вашингтон внезапно, хотя и предсказуемо, пошел на попятную, тем самым оставив ключевого союзника в Европе, до последнего не желавшего доводить конфликт на Украине до войны между Россией и НАТО, один на один со своими страхами.
Негласная дипломатическая договоренность предполагала, что если Пентагон поставит ВСУ американские танки M1 Abrams, то канцлер ФРГ Олаф Шольц не только согласится отправить украинской стороне немецкие Leopard 2, но и одобрит их реэкспорт — готовность передать Киеву боевые машины такого типа неоднократно выражали Польша, Нидерланды и Норвегия.
Свою тягу к коллективности в Германии объясняли довольно просто: власти сразу дали понять, что не намерены принимать решения, касающиеся выделения столь внушительной военной помощи, в одиночку. Табу было снято 25 января, когда президент США Джо Байден дал отмашку на поставку Украине 31 танка Abrams, что эквивалентно одному украинскому батальону.
Тогда же стало известно, что Киев получит военную технику и от Берлина — речь идет о 14 боевых машинах Leopard 2 A6, причем в немецком правительстве отдельно проговорили, что мера принята в сотрудничестве с партнерами ФРГ. Другое дело, что уже через пару дней Вашингтон перешел из ранга союзников Германии в статус «заклятых друзей» — выяснилось, что США не успеют отправить Аbrams на Украину к весне, а сами танки прибудут без секретной брони.
«Капризный» подарок для Зеленского
О том, что администрация Байдена склоняется к отправке «значительного числа» танков M1 Abrams украинской стороне, газета The Wall Street Journal сообщила 24 января со ссылкой на неназванных официальных лиц. Со слов источников, объявление Белого дома должно было стать частью «широкой» дипломатической сделки США и ФРГ.
Иными словами, помимо боевых машин, ставших предметом интенсивного обсуждения между двумя правительствами в течение недели, у американского лидера были и какие-то другие договоренности с Шольцем, сделали вывод в Sky News Arabia.
Но ключевое обязательство Германии перед Пентагоном заключалось в том, чтобы отправить Киеву немецкие Leopard 2, а также разрешить другим странам, на вооружении которых состоят эти танки, поступить аналогичным образом. Как ранее уточнила The New York Times, в настоящее время 13 стран Европы имеют в своем арсенале около 2 тыс. «Леопардов» различных модификаций.
На следующий день Байден обнародовал «цену вопроса», сообщив о готовности Вашингтона передать Украине 31 танк Abrams. Пойти на такой шаг хозяина Овального кабинета якобы убедил глава Пентагона Ллойд Остин, заверивший, что подобная помощь повысит способность Киева защищать свою территорию и позволит ему «достичь стратегических целей».
Основной боевой танк США M1 Abrams считается одной из наиболее тяжелых бронированных машин, так как его масса превышает 62 тонны. Байден назвал военную технику этого образца «самой боеспособной в мире», но в то же время признал, что она сложна в обслуживании: несмотря на очевидные преимущества, «Абрамсы» потребляют большое количество топлива, поскольку оснащены газотурбинными двигателями, передает журнал Newsweek.
По оценке профессора Корнеллского университета Дэвида Сибли, расход танков составляет от 3,6 до 7,1 литра топлива на один километр пути — то есть Abrams нуждаются в «огромной логистической цепочке», чтобы иметь постоянный доступ к горючему. В этом плане, добавил эксперт, такие боевые машины «хуже» других западных экземпляров. Не исключено, что нехватка топлива станет главной проблемой, с которой столкнутся украинские военные при эксплуатации столь капризной техники, говорится в статье.
Предупреждая возможное недовольство президента Украины Владимира Зеленского, который накануне потребовал у Запада дальнобойные ракеты и истребители, таким «подарком», в администрации Байдена добавили, что направят Киеву восемь ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков.
Подсластила пилюлю и заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабина Сингх, с гордостью отметившая, что Украина получит от США не старую модель танка Abrams M1A1, а более современную — M1A2, которая оснащена цифровой системой управления (предыдущее поколение использует аналоговые приборы).
Правда, Сингх совсем забыла упомянуть о том, что на боевых машинах не будет секретной брони на основе обедненного урана. По данным трех источников Politico, ее снимут из-за федеральной политики Вашингтона, запрещающей передачу новейшего вооружения, охраняемого военной тайной, другим странам. Один из представителей Минобороны подтвердил, что в Киев отправится партия как раз из «экспортных» танков.
Танковый маневр
Впрочем, вопрос о том, когда же Украина, наконец, получит долгожданные «Абрамсы», до сих пор остается открытым. Накануне заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд проговорилась, что Пентагон не успеет поставить их к весне из-за «сложности» самой военной техники. Со слов чиновницы, танки Abrams требуют значительной технической подготовки.
«Несмотря на то, что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там к весеннему наступлению», — призналась Нуланд.
Позднее столь неутешительную для ВСУ новость подтвердила и Сабина Сингх. Она подчеркнула, что обещанные Украине боевые машины сейчас попросту негде взять — в арсенале США дополнительных танков нет в наличии, поэтому Вашингтону придется их закупить специально для Киева. Все это займет несколько месяцев, добавила она.
«Поставка танков, а также обучение украинских войск их применению займет очень много времени. Думаю, что позиция министра обороны США Остина и председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли относительно Abrams не изменилась. Я имею в виду, что будет трудно поддерживать и обслуживать эти танки», — объяснила заместитель пресс-секретаря Пентагона.
В настоящее время «Абрамсы» в США де-факто не производятся, а единственный выпускающий их завод General Dynamics, расположенный в Огайо, занимается лишь модернизацией старых версий танка и успевает обновлять по 12 машин в месяц. При этом мощности предприятия перегружены заказами для Польши и Тайваня — эксперты считают, что две страны вряд ли согласятся уступить свое место в очереди Киеву, который эту технику даже не покупает.
«Поэтому танки Abrams могут оказаться в распоряжении Киева ближе к концу 2023 года. В ближайшие же месяцы Украина может рассчитывать только на немецкие танки — которые США и хотели передавать Киеву, не рискуя собственными вооружениями», — написал в Telegram-канале политолог-американист Малек Дудаков.
Если же ситуация на фронте станет патовой для украинских властей, то Белый дом «всегда может сдать назад» и совсем отказаться поставлять обещанные танки, добавил эксперт. Судя по всему, весь этот танковый маневр нужен был Вашингтону только лишь для «обхвата Берлина», который долгое время не хотел «прыгать в историю» с поставками Киеву тяжелых вооружений вперед большого брата и формально «прыгнул вторым», высказал мнение шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.
«Ну о глубине того, куда прыгать, с ним [Шольцем — прим. ред.] никто не договаривался. Так что Abrams берут влево, уступая дорогу Leopard. <…> Почему хитрят и медлят в Вашингтоне — понятно. Скоро начало президентской кампании, а украинскую акцию в ней для Джо Байдена можно назвать какой угодно, но только не золотой. По осени акция вообще может превратиться в мину, на которой подорвутся остатки байденовского рейтинга», — рассуждает журналист.
С тем, что США все-таки «объегорили» Германию, согласился и политолог Марат Баширов. При этом публицист Николай Стариков обратил внимание, что Вашингтон «кидает всегда и везде» даже тех, кого называет своим союзником. Богданов же полагает, что ситуация с танками Abrams является «плохим знаком» и для Зеленского, в возможности успехов которого западные государства начинают все больше сомневаться.
Ранее Нуланд допустила, что США могут рассмотреть вопрос о смягчении антироссийских санкций в случае вывода войск РФ с территории Украины. Некоторые сочли такое заявление сенсационным, но член Совета Федерации Алексей Пушков заметил, что американская чиновница не послала никакого нового сигнала о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой. С его мнением согласился и сенатор Владимир Джабаров, подробнее — в нашей статье.