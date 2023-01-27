Заклятые друзья. Как США «объегорили» Германию в танковой сделке с Украиной

Тогда же стало известно, что Киев получит военную технику и от Берлина — речь идет о 14 боевых машинах Leopard 2 A6, причем в немецком правительстве отдельно проговорили, что мера принята в сотрудничестве с партнерами ФРГ. Другое дело, что уже через пару дней Вашингтон перешел из ранга союзников Германии в статус «заклятых друзей» — выяснилось, что США не успеют отправить Аbrams на Украину к весне, а сами танки прибудут без секретной брони.