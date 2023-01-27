«Клоун без макияжа». Петербуржцы напомнили Беглову про нерешенные проблемы города

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел неудачное интервью телеканалу «78», которое стало предметом насмешек со стороны интернет-пользователей.
Политик заявил, что правоохранители установили факт причастности нацистов из различных европейских стран к блокаде Ленинграда.
«И России сегодня противостоят те же враги. Они так же поддерживают неонацистов на Украине, как 80 лет назад их страны поддерживали Гитлера. В начале были завоеваны, а потом пошли за него воевать», — сказал он.
Однако попытка использовать столь больную тему для политического пиара обернулась для губернатора полным фиаско. Жители Санкт-Петербурга в ироничной форме напомнили Беглову про его непрофессионализм и лишь усугубившиеся при его правлении проблемы города.
«Гололед и снег на улицы Петербурга каждую зиму завозили представители 12 стран современного Евросоюза, не считая сторонников нацистов из других стран. В ходе судебного процесса по признанию снегопада неожиданностью документально подтверждено участие нацистов из других государств. И России сегодня противостоят те же враги. Они так же завозят снег и гололед в другие города», — сыронизировали в комментариях.
«Почему клоун без макияжа?», — жестко прошелся один из пользователей Сети.
Также они заметили, что градоначальник Северной столицы использует суфлер во время интервью. Это стало предметом бурных обсуждений, поскольку накануне Беглов анонсировал прямую линию с жителями Санкт-Петербурга в формате.
По их мнению, если губернатор неспособен зачитать заготовленный текст, то проводить подобное мероприятие даже пытаться не стоит.
Ранее стало известно, что жители Санкт-Петербурга начали массово готовить вопросы для прямой линии губернатора. Оказалось, что терпение у петербуржцев уже закончилось.