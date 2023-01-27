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«Клоун без макияжа». Петербуржцы напомнили Беглову про нерешенные проблемы города

«Клоун без макияжа». Петербуржцы напомнили Беглову про нерешенные проблемы города

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел неудачное интервью телеканалу «78», которое стало предметом насмешек со стороны интернет-пользователей.

Политик заявил, что правоохранители установили факт причастности нацистов из различных европейских стран к блокаде Ленинграда.

«И России сегодня противостоят те же враги. Они так же поддерживают неонацистов на Украине, как 80 лет назад их страны поддерживали Гитлера. В начале были завоеваны, а потом пошли за него воевать», — сказал он.
«Клоун без макияжа». Петербуржцы напомнили Беглову про нерешенные проблемы города

Однако попытка использовать столь больную тему для политического пиара обернулась для губернатора полным фиаско. Жители Санкт-Петербурга в ироничной форме напомнили Беглову про его непрофессионализм и лишь усугубившиеся при его правлении проблемы города.

«Гололед и снег на улицы Петербурга каждую зиму завозили представители 12 стран современного Евросоюза, не считая сторонников нацистов из других стран. В ходе судебного процесса по признанию снегопада неожиданностью документально подтверждено участие нацистов из других государств. И России сегодня противостоят те же враги. Они так же завозят снег и гололед в другие города», — сыронизировали в комментариях.
«Почему клоун без макияжа?», — жестко прошелся один из пользователей Сети.
«Клоун без макияжа». Петербуржцы напомнили Беглову про нерешенные проблемы города

Также они заметили, что градоначальник Северной столицы использует суфлер во время интервью. Это стало предметом бурных обсуждений, поскольку накануне Беглов анонсировал прямую линию с жителями Санкт-Петербурга в формате.

По их мнению, если губернатор неспособен зачитать заготовленный текст, то проводить подобное мероприятие даже пытаться не стоит.

Ранее стало известно, что жители Санкт-Петербурга начали массово готовить вопросы для прямой линии губернатора. Оказалось, что терпение у петербуржцев уже закончилось.

#беглов #санкт-петербург #ленинград #снег