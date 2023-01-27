Экс-директор Дома ветеранов за взятки помогал отбирать у пенсионеров квартиры

Экс-директор петербургского Дома ветеранов войны и труда №1 Максим Щербаков предстанет перед судом по делу о взятках. Он помогал мошенникам отбирать у пенсионеров квартиры, передает РЕН ТВ.
Следственный комитет собрал доказательства того, что фигурант получил 25 взяток от гендиректора ООО «РоссРента» Александра Базымянского за заселение в Дом ветеранов пенсионеров, которых мошенники убедили отписать квартиру за место в учреждении.
Щербаков «заработал» на пожилых людях более 19 миллионов рублей. Суд вынес решение арестовать имущество коррупционера на общую сумму 13 млн рублей, и на 23 млн рублей – имущество Базымянского. Материалы дела направлены в суд.