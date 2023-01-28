Беглов не ответил на вопрос граждан о проблемах строительства метро в Петербурге

Сегодня, 28 января, в Санкт-Петербурге состоялась первая в году прямая линия с губернатором Александром Бегловым. Граждане прислали огромное количество вопросов, связанных с неудовлетворенностью работой градоначальника, однако сам глава города уклонился от ответа на большинство из них — например, он неоднократно игнорировал проблему общественного транспорта. В частности, метро.
Медленные темпы строительства метрополитена в Санкт-Петербурге, равно как и проблемы в сфере наземного общественного транспорта, давно стали настоящей притчей во языцех для местных жителей. И наверное, никогда эти проблемы не стояли так остро, как при действующем губернаторе
К слову, сам Беглов во время проходящей прямой линии предпочел не отвечать на вопросы, а обвинять жуликов в коммерческих организациях, дабы хоть как-то обелить себя перед разгневанными петербуржцами. Более того, прямо накануне эфира выяснилось, что из заявленных двух часов губернатор оказался готов «отработать» всего 45 минут.
Горожане уже давно недовольны работой настолько незаинтересованного в решении проблем Петербурга градоначальника. Ему нередко припоминают обещания о строительстве новых станций метрополитена, намекая на многократные переносы сроков сдачи «Горного института», а также постоянные проблемы с некачественным ремонтом «Беговой», на которой стабильно каждый год появляются все новые и новые трещины.
Развал «Метростроя» — компании-подрядчика по строительству новых станций петербургского метрополитена — начался еще при минувшем губернаторе Георгии Полтавченко, однако окончательно «добил» предприятие, как утверждают СМИ, именно Александр Беглов. Как рассказали сами сотрудники «Метростроя», Смольный попросту отказался платить им за уже выполненную работу.
Затем на месте обанкроченного «Метростроя» появился «Метрострой Северной Столицы», который, по оценкам журналистов, станет для петербуржцев насосом для выкачивания денег в ближайшие шесть лет. При этом эксперты неоднократно отмечали, что в случае очередного банкротства МССС предприятие может исчезнуть. И тогда Петербург точно останется без новых станций метро на неопределенный срок.
Таким образом, за три года в городе натворили столько дел, что тот, кто придет после Беглова на должность губернатора будет разгребать эти «авгиевы конюшни» очень долго.