Беглов не ответил на вопрос граждан о проблемах строительства метро в Петербурге

Затем на месте обанкроченного «Метростроя» появился «Метрострой Северной Столицы», который, по оценкам журналистов, станет для петербуржцев насосом для выкачивания денег в ближайшие шесть лет. При этом эксперты неоднократно отмечали, что в случае очередного банкротства МССС предприятие может исчезнуть. И тогда Петербург точно останется без новых станций метро на неопределенный срок.