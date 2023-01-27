Россия ратифицировала договор с Белоруссией о взаимном признании виз

Президент РФ утвердил закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз и вопросам, связанным с въездом иностранцев на территории Союзного государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как пишет еженедельный журнал «Профиль», подписанный Владимиром Путиным закон о ратификации соглашения вступает в юридическую силу с 1 февраля. Договор был подписан в Минске в июне 2020 года. В силу он вступает через 30 дней после дня получения последнего письменного оповещения об проведении сторонами всех необходимых внутригосударственных мер.
Соглашение направлено на стабилизацию миграционных процессов в Союзном государстве. Иностранцы и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, осуществлять транзит по территории РФ и РБ, имея визу одной из стран и удостоверяющие личность документы, указано в договоре.