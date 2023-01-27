Россия ратифицировала договор с Белоруссией о взаимном признании виз

Как пишет еженедельный журнал «Профиль», подписанный Владимиром Путиным закон о ратификации соглашения вступает в юридическую силу с 1 февраля. Договор был подписан в Минске в июне 2020 года. В силу он вступает через 30 дней после дня получения последнего письменного оповещения об проведении сторонами всех необходимых внутригосударственных мер.